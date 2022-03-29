Как изменилось поведение покупателей в e-commerce с началом спецоперации

Аналитики Flocktory провели исследование рынка e-commerce в условиях текущей ситуации. Результатами того, как изменилось онлайн-потребление после начала специальной операции в Украине, команда поделилась с Sostav.

Согласно данным исследования, с восьмой календарной недели, которая пришлась на начало спецоперации, наблюдалось увеличение доли покупательского кошелька в категориях «Товары для животных» и «Товары для дома и ремонта». При этом аналитики фиксировали сокращение доли расходов на категории «Ювелирные изделия», «Книги» и «Развлечения».

Сильный прирост трафика с восьмой недели был отмечен в категориях «Товары для животных», «Товары для красоты» и «Бытовая техника», говорится в отчёте. В категориях «Электроника», «Одежда и обувь», «Спорт и отдых», а также «Досуг и развлечения» — напротив, трафик упал.

Наибольший прирост расходов покупателей наблюдается в категориях «Оборудование» (99,5%) и «Бытовая и компьютерная техника» (94,2% и 68,2% соответственно), «Дом и дача» (66%), «Товары для животных» (56,6%).

Снижение расходов в категории «Продукты» (-3,4%) может быть обусловлено перетоком трафика в оффлайн или в другие магазины, которые не видит Flocktory, считают аналитики.

На диаграмме отображена разница в изменении показателя расходов покупателя на категорию, которая вычисляется как прирост показателя «во время операции» относительно периода «до операции» в текущем году за вычетом прироста показателя «во время операции» относительно периода «до операции» в прошлом году. Период «во время операции» — 24 февраля — 16 марта.

Период «до операции» — 03 февраля — 23 февраля

Порядка 37% покупаемых пользователями товаров стали стоить дороже, отмечается в исследовании. Наибольшая доля подорожавших товаров в категориях: «Продукты» (55,2%), «Товары для животных» (54,1%) и «Товары для красоты» (47%).

Сильнее остальных товаров подорожали бытовая и компьютерная техника — на 94,1% и 74,2% соответственно, а также товары для животных — на 72,4%.

Аналитики Flocktory отмечают, что на большинство подорожавших товаров цена поднялась не более чем на 25%. Наибольшая доля товаров, подорожавших более чем в два раза, приходится на категории «Авто», «Товары для красоты», «Товары для животных», «Здоровье» и «Компьютерная техника».

С девятой недели эксперты начали фиксировать рост (более чем на 2 п.п.) числа заказов товаров повседневного спроса в категориях: «Алкоголь», который стал рекордным, «Бакалейные товары», «Средства гигиены» и «Бытовая химия».

На 5 п.п. и более выросло число заказов в категориях: «Консервация», «Мясная гастрономия», «Сухие корма для животных/птиц» и «Ветаптека».

Начиная с девятой недели, россияне стали больше покупать товары в категории «Компьютеры», но при этом они отказались от подорожавших товаров. Также аналитики Flocktory отметили сильный рост цен на все автотовары и увеличение числа покупок техники для дома и кухни.