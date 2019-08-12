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12.08.2019 в 11:05

Флешмоб с Леди Гагой поднял посещаемость Instagram в России

В июле трафик соцсети из РФ побил рекорд

Facebook

В июле трафик сайта социальной сети Instagram в России показал лучший за 2019 год результат. На показатель мог повлиять в том числе «гагачат», устроенный под постами певицы Леди Гаги, сообщает РБК.

По данным SimilarWeb, в прошлом месяце трафик в Instagram с мобильных устройств и десктопов из РФ достиг 246,9 миллиона посещений. Это на 12,1% выше, чем в январе, и на 24,8% выше февральских цифр. Из данных компании Mediascope следует, что средняя месячная аудитория Instagram в российских городах с населением более 100 тыс. человек в возрасте 12−64 лет в июне этого года (последняя доступная статистика) равнялась 30,66 млн пользователей. Этот показатель вырос на 16,5% относительно июня 2018 года. Одной из причин роста трафика называют формат сервиса, который позволяет блогерам зарабатывать.

Точную причину «взрыва» посещаемости установить сложно, однако издание предполагает, что это связано с флешмобом, которые российские пользователи устроили на странице певицы Леди Гаги. Напомним, в июле после новости о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера россияне завалили комментариями в соцсети профиль «разлучницы» пары — Леди Гаги. И если сначала они высказывались по поводу разрыва актёра и модели, обвиняя в нём Гагу, то потом под фотографиями Гаги стали учить варить борщ, рекламировать себя, продавать автомобили, подыскивать детский сад детям и проводить перепись населения.

Instagram Леди Гага
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