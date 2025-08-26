Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 17:00

«Динамо + вайб»: блогер Лутчак поймал настроение клуба вместе с главным тренером Карпиным

Коммуникационную концепцию и цифровой стиль сезона подготовила TWIGA Interactive

10

Каждый сезон футбольный клуб «Динамо» обновляет коммуникационную идею, отражающую дух команды и болельщиков. В сезоне 2025/2026 разработкой концепции занимается агентство TWIGA Interactive.

Смысл коммуникационной концепции «Плюс вайб» в том, что ФК «Динамо» — это не только футбол, но и стиль жизни, энергия и атмосфера, которую хочется разделять.

Ключевой элемент концепции — формат «Динамо +», который легко адаптируется под разные ситуации и аудитории: «Динамо + семья», «Динамо + победа», «Динамо + азарт». Такой подход делает коммуникацию живой и современной.

Кампания уже стартовала в соцсетях клуба серией постов и видео. Первым роликом стал сюжет с главным тренером ФК «Динамо» Валерием Карпиным и блогером Максимом Лутчаком, который на молодежном сленге объясняет, что значит «Плюс вайб» — «положительное настроение и атмосфера, как на домашней арене ВТБ».

Помимо контента, агентство TWIGA Interactive займется обновлением фирстиля digital-коммуникаций клуба. Нововведения начнут внедряться с начала 2026 года.

Родион Ткачев, креативный директор TWIGA Interactive:

Мы хотели уйти от прямолинейных спортивных лозунгов и показать «Динамо» как стильную и динамичную комьюнити-платформу, где ценится не только результат на поле, но и энергия вне его. «Плюс Вайб» — это универсальный язык эмоций, который объединяет болельщиков и игроков.

Пресс-служба ФК «Динамо»:

ФК «Динамо» уже несколько лет сотрудничает с Twiga по разным направлениям. Вместе мы сняли яркие видеоролики, которые высоко оценили болельщики и спортивное сообщество. Например, ролик-презентация Осипенко этим летом вошел в число лучших в российском футболе, а гимн «Динамо», снятый к столетию клуба с участием игроков и Люси Чеботиной, до сих пор звучит перед матчами. Также Twiga помогла создать сезонную концепцию «+ вайб», которую можно увидеть и на стадионе, и в соцсетях клуба.

ФК Динамо Валерий Карпин Twiga Interactive «Плюс вайб» Максим Лутчак
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.