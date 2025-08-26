«Динамо + вайб»: блогер Лутчак поймал настроение клуба вместе с главным тренером Карпиным

Каждый сезон футбольный клуб «Динамо» обновляет коммуникационную идею, отражающую дух команды и болельщиков. В сезоне 2025/2026 разработкой концепции занимается агентство TWIGA Interactive.



Смысл коммуникационной концепции «Плюс вайб» в том, что ФК «Динамо» — это не только футбол, но и стиль жизни, энергия и атмосфера, которую хочется разделять.

Ключевой элемент концепции — формат «Динамо +», который легко адаптируется под разные ситуации и аудитории: «Динамо + семья», «Динамо + победа», «Динамо + азарт». Такой подход делает коммуникацию живой и современной.

Кампания уже стартовала в соцсетях клуба серией постов и видео. Первым роликом стал сюжет с главным тренером ФК «Динамо» Валерием Карпиным и блогером Максимом Лутчаком, который на молодежном сленге объясняет, что значит «Плюс вайб» — «положительное настроение и атмосфера, как на домашней арене ВТБ».

Помимо контента, агентство TWIGA Interactive займется обновлением фирстиля digital-коммуникаций клуба. Нововведения начнут внедряться с начала 2026 года.

Родион Ткачев, креативный директор TWIGA Interactive: Мы хотели уйти от прямолинейных спортивных лозунгов и показать «Динамо» как стильную и динамичную комьюнити-платформу, где ценится не только результат на поле, но и энергия вне его. «Плюс Вайб» — это универсальный язык эмоций, который объединяет болельщиков и игроков.