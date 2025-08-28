Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2025 в 16:10

Fix Price сократил рекламные расходы на 45,5%

Затраты компании на рекламу составили 151 млн рублей по итогам второго квартала

Рекламные расходы ретейлера Fix Price сократились на 45,5% год к году и составили 151 млн руб. по итогам второго квартала 2025 года. Доля расходов снизилась на 17 базисных пунктов — до 0,2% от выручки, следует из консолидированного финансового отчета за второй квартал и первое полугодие 2025 года по всем странам присутствия группы.

За шесть месяцев 2025 года затраты на рекламу Fix Price упали на 30,5% — с 580 млн руб. в 2024 году до 403 млн руб.

Расходы на рекламу ПАО «Фикс Прайс» — юридического лица магазинов Fix Price в России — сократились на 33,5% в первом полугодии — с 517 млн руб. в 2024 году до 344 млн руб.

За январь-июнь «Фикс Прайс» нарастил выручку на 4,5% год к году, до 148,2 млрд руб. Розничная выручка, формирующая основную долю доходов ретейлера, увеличилась на 9,2% и достигла 129,5 млрд руб. При этом оптовая выручка снизилась на 19,5% и составила 18,7 млрд руб.

Чистая прибыль за первые шесть месяцев составила 3,9 млрд руб., сократившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

LfL-выручка выросла на 1,2% с учетом эффекта високосного года. Без его учета рост составил 0,6%. За январь-июнь 2025 года было открыто 300 магазинов (net, с учетом закрытий).

Скорректированная EBITDA по МСФО 16 составила 16,4 млрд руб., что на 17,8% ниже показателя за первое полугодие 2024 года.

Рентабельность EBITDA составила 11,1% против 14,1% годом ранее. Снижение показателя связано с ростом SG&A-расходов (за исключением LTIP и D&A) на 23,4%, частично компенсированным увеличением валовой маржи с 31,1% до 31,2%.

FIX PRICE рекламные и маркетинговые расходы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.