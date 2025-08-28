Fix Price сократил рекламные расходы на 45,5%

Рекламные расходы ретейлера Fix Price сократились на 45,5% год к году и составили 151 млн руб. по итогам второго квартала 2025 года. Доля расходов снизилась на 17 базисных пунктов — до 0,2% от выручки, следует из консолидированного финансового отчета за второй квартал и первое полугодие 2025 года по всем странам присутствия группы.

За шесть месяцев 2025 года затраты на рекламу Fix Price упали на 30,5% — с 580 млн руб. в 2024 году до 403 млн руб.

Расходы на рекламу ПАО «Фикс Прайс» — юридического лица магазинов Fix Price в России — сократились на 33,5% в первом полугодии — с 517 млн руб. в 2024 году до 344 млн руб.

За январь-июнь «Фикс Прайс» нарастил выручку на 4,5% год к году, до 148,2 млрд руб. Розничная выручка, формирующая основную долю доходов ретейлера, увеличилась на 9,2% и достигла 129,5 млрд руб. При этом оптовая выручка снизилась на 19,5% и составила 18,7 млрд руб.

Чистая прибыль за первые шесть месяцев составила 3,9 млрд руб., сократившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

LfL-выручка выросла на 1,2% с учетом эффекта високосного года. Без его учета рост составил 0,6%. За январь-июнь 2025 года было открыто 300 магазинов (net, с учетом закрытий).

Скорректированная EBITDA по МСФО 16 составила 16,4 млрд руб., что на 17,8% ниже показателя за первое полугодие 2024 года.

Рентабельность EBITDA составила 11,1% против 14,1% годом ранее. Снижение показателя связано с ростом SG&A-расходов (за исключением LTIP и D&A) на 23,4%, частично компенсированным увеличением валовой маржи с 31,1% до 31,2%.