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27.11.2023 в 12:55

Fix Price оборудует около 300 магазинов cветодиодными экранами

Компания планирует транслировать на них информацию о товарах и акциях сети

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Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price оборудует магазины светодиодными LED-экранами для трансляции информации об ассортименте и акциях сети. На первом этапе проекта дисплеями оснастят порядка 300 торговых точек. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

«Сеть сможет заинтересовать новых покупателей и повысить осведомлённость о привлекательных предложениях среди своих существующих клиентов», — пояснили в Fix Price, комментируя инициативу.

Пока компания не рассматривает экраны в качестве дополнительного источника дохода от рекламы, в решении оборудовать магазины «лежит задача улучшения качества маркетинговых коммуникаций». На экранах в основном будет представлена информация о товарах СТМ, а также других брендов, если они «попадут в выгодные предложения».

Для установки экранов были выбраны точки сети, расположенные преимущественно в торговых центрах и имеющие витринные стены вблизи входной группы. Наибольшее количество экранов появятся в Краснодарском крае, Московской области, Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге.

«Светодиодные экраны — более эффективный и оперативный способ коммуникации с покупателем, который, с одной стороны, служит дополнительным источником информации об акциях и предложениях сети, а с другой — улучшает внешний вид магазинов, делает их более современными», — отметила директор по коммуникациям Fix Price Екатерина Гончарова.

В перспективе сеть рассмотрит возможности более широкого распространения разных LED-решений, включая отличных по конструктиву и области применения от тиражируемых в данный момент, добавили в Fix Price.

FIX PRICE магазин LED-экран
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