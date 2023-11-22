Фитнес-студии названы самым растущим направлением индустрии

На формат фитнес-студий (включая бойцовские клубы, автоматизированные залы у дома) приходится 80% новых открытий в фитнес-индустрии в России. К началу ноября 2023 года насчитывалось 6,4 тыс. таких объектов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование агентства FitnessData.

В год открывается по 450−500 малых объектов фитнес-индустрии. По итогам 2023 года суммарный оборот этого сегмента фитнес-индустрии может достичь 28−29 млрд руб., а доля на рынке фитнес-услуг превысит 14%. Для сравнения, оборот всего российского рынка фитнес-услуг в 2023 году вырастет до 200 млрд руб.

Средний объем инвестиций на открытие фитнес-студии составил 5,3 млн руб. Деньги в основном используют собственные (51%), 19% брали их у частного инвестора, 14% - кредит в банке, 10% занимали у семьи и знакомых, 3% сумели получить государственные гранты.

Однако, из всех студий, открывшихся за последние 12 месяцев, 19% уже не работают — существенная часть малых объектов фитнес-индустрии закрывается в течение первого года работы. В FitnessData это связывают с недостаточной компетенцией собственников. Так, 59% опрошенных собственников фитнес-студий до этого никогда не занимались бизнесом, зато у 45% из них есть опыт тренерской работы.

Эксперты отмечают, что мало кто из предпринимателей открывает студию на основе спроса, скорее выбирают направление в поле своих интересов. Перед открытием редко проводят маркетинговое исследование, чтобы найти и оценить всех конкурентов поблизости и сопоставить свою концепцию проекта со всеми вытекающими экономическими обоснованиями.