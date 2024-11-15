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15.11.2024 в 19:00

Число фишинговых атак в России выросло в четыре раза

Мошенники применяют разные легенды, чтобы мотивировать пользователей переходить по вредоносным ссылкам

За январь-сентябрь количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом «Известиям» рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Мошенники активно заманивают потенциальных жертв на поддельные страницы авторизации. Злоумышленники прибегают к самым разным легендам, чтобы мотивировать пользователей перейти по ссылке. Это может быть просьба проголосовать за кандидата в конкурсе, получить бесплатную версию программы или оставить свой голос за детский рисунок.

На фальшивых страницах аферисты побуждают россиян ввести учётные данные от своего аккаунта (номер телефона, пароль, код подтверждения), а потом используют украденные аккаунты для телефонного мошенничества, шантажа или продают их в даркнете.

Злоумышленники применяют готовые решения на теневых ресурсах для создания страницы, за неё они платят не больше 20 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Минцифры заблокировало свыше 500 тыс. мошеннических ресурсов за два года. 20% инцидентов относились к фишингу.

фишинговые атаки
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