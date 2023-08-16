На рынке сервисов рассрочки появится новый игрок от МФО — финтех-группа Denum

Финтех-группа Denum, основанная МФК «МигКредит» и МКК «Папа Финанс», выходит на рынок BNPL, сообщает «Коммерсант».

Пилотный проект «Денум Плати частями» была запущена в марте, но окончательная версия сервиса выйдет в сентябре.

По словам гендиректор компании Марии Филимоненко, «Денум Плати частями» уже сотрудничает с магазинами мебели («Мебель Град»), бытовой техники и электроники («М.Видео», «Эльдорадо», ДНС, «Технопарк»), медицинских услуг (Etnamed, «Семейный доктор»), покупки одежды и обуви (You wanna).

Сервис предоставляет высокий лимит — до 300 тыс. руб., в то время, как у других участников рынка BNPL редко он редко превышает несколько десятков тысяч рублей. Филимоненко объяснила, что оплату можно разбить на четыре или шесть месяцев, поскольку это позволяет работать с более крупными суммами. Сейчас самый распространённый срок рассрочки по этой системе — четыре равных платежа с «шагом» в две недели.

На рынке сегодня лидирует Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), Альфа-банк («Подели»), ЦФТ (PayStep), Ozon.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистров оценивает рост объёма рынка до 90−100 млрд руб. за счёт роста количества маркетплейсов и услуг, которые они предоставляют. В прошлом году показатель превысил 30 млрд руб. Frank RG утверждает, что количество покупок BNPL не превышает 1% от электронной торговли, в 2024 году доля удвоится. Сервис предоставления рассрочки FlexiPay подсчитал, на конец прошлого число клиентов, которые пользуются BNPL составило 3 млн.

Некоторым микрофинансовым организациям рынок BNPL может быть интересен из-за ужесточения регулирования со стороны государства, необходимости поиска новых ниш, рассказал изданию финансовый директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. Но массово осваивать новый сегмент они не пытаются.

Пока Центробанк не установил требований по регулированию рынка BNPL и МФО не хотят рисковать, утверждает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

По мнению Бурмистрова, микрофинансовым организациям будет тяжело конкурировать с другими игроками, среди которых крупные маркетплейсы, экосистемы и банки. Вряд ли они смогут занять даже 5% рынка в среднесрочной перспективе, подытожил он.