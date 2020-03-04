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04.03.2020 в 10:10

Финский производитель кофе Paulig откроет первую кофейню в Москве

Ранее у компании было только одно заведение в Хельсинки

Финский производитель кофе Paulig откроет первую кофейню в столице, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по маркетингу компании в России Александра Копытова. Сейчас в помещении, предназначенном для заведения, идет ремонт. Это кофейня площадью 300 м2, которая находится на улице Мясницкая, 15. Она рассчитана на 70 человек.

В помещении будет располагаться традиционная зона кафе, а также зона с альтернативными методами заваривания кофе (то есть, не в эспрессо-машине). Она будет носить название «Брю-бар». Также в кофейне будет работать магазин с продукцией Paulig и институт бариста, имеющий сертификат по стандартам Specialty Coffee Association. Здесь смогут обучаться потребители и профессионалы. В меню кафе будут представлены роллы, выпечка и салаты.

Сколько денег будет вложено в открытие заведения не раскрывается, однако специалисты говорят, что средняя стоимость аренды на Мясницкой составляет порядка 70−80 тыс. рублей за м2 или порядка 2 млн за указанную площадь.

Paulig существует с 1876 года, основателем бизнеса стал предприниматель Густав Паулиг, который переехал из Германии в Финляндию. Он начинал с продажи соли, кофе, муки, портвейна и других товаров. Сейчас компания специализируется на производстве кофе, специй, снеков и продуктов питания под брендами Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold & Green и Poco Loco.

Компания по-прежнему принадлежит семье Паулиг. В 2018 году выручка этого бизнеса составила 907,5 млн евро, чистая прибыль — 32,5 млн евро.

Paulig
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