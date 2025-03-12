ЦБ запустит новый экспериментальный режим для сделок с криптовалютами

Центробанк предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого на три года введут специальный экспериментальный правовой режим, сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ направил предложения о регулировании инвестиций в цифровые валюты в правительство. Сделки с криптовалютами в рамках экспериментального режима смогут совершать «особо квалифицированные» инвесторы — те, чьи вложения в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доходы за прошлый год составили больше 50 млн руб.

Также к эксперименту смогут присоединиться компании, являющиеся квалифицированными инвесторами. Для финансовых организаций, желающих вкладываться в криптовалюту, ЦБ установит требования с учетом уровня и характера рисков актива.

Цель инициативы — повысить прозрачность рынка виртуальных валют и сформировать на нем стандарты оказания услуг. Также введение экспериментального режима позволит расширить инвестиционные возможности опытных инвесторов, которые согласны взять на себя повышенные риски.

В ноябре прошлого года вступили в силу положения закона «О майнинге», разрешающие легально добывать криптовалюту. Майнеры обязаны предоставлять ФНС информацию об объеме полученных цифровых монет и адресе-идентификаторе, на который виртуальная валюта была зачислена.