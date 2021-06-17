Фиксация, саккада, тепловая карта: как тестировать юзабилити с помощью айтрекинга

Тестирование удобства использования интерфейсов помогает дизайнерам выявлять проблемы с UX любых интерактивных продуктов и решать их. Преимущества классических методологий тестирования юзабилити — каркасного моделирования, прототипирования, глубинных интервью с пользователями и т. д. — бесспорны. А о технологии айтрекинга (eyetracking) в UX-процессе есть разные мнения. В возможностях и ограничениях метода Sostav разбирается вместе с Мишей Пименовой, CEO Mish.

Где применяют?

Сенсорная технология отслеживание взгляда айтрекинг (окулография) помогает анализировать связи между ожиданиями дизайнеров и поведением пользователей.

Метод существует более 100 лет и востребован в различных сферах. Например, с его помощью в ритейле анализируют покупательское поведение, в медицине диагностируют тяжелые заболевания у детей, в образовании обучают вождению и скорочтению. В маркетинге метод применяют для анализа поведения современных пользователей, ориентированных на все типы устройств.

Как это работает?

Айтрекинг — инструмент для определения удобства использования интерфейса, который выявляет точки внимания пользователей и шаблоны навигации. Он предоставляет дизайнерам подробную обратную связь о том, какие элементы интерфейса видны и привлекают внимание. Он также эффективно оценивает иерархию контента.

Айтрекер состоит из трех элементов: датчиков, камеры и алгоритмов машинного обучения. Он проецирует свет на глаз, датчики фиксируют направление его отражения от роговицы. Камера делает несколько изображений глаза пользователя с высоким разрешением. Положение глаза можно отображать несколько раз в секунду. После этого алгоритмы машинного обучения обрабатывают поток изображений, сгенерированный камерой, и точно определяют, где фокусируется глаз. Специалисты по отслеживанию взгляда отрабатывают моменты фиксации и саккад, анализируют тепловую карту.

Фиксация — момент, когда зрачки участника задерживаются на элементе пользовательского интерфейса достаточно долго, чтобы его обработать.

Саккада — момент, когда глаз участника движется, блуждает по интерфейсу, ни на чем не останавливаясь.

Тепловая карта — это представление о том, куда смотрел один участник в исследовании. Тепловая карта создается на основе фиксаций продолжительностью от 100 до 500 мс. «Горячие» фрагменты карты показывают области с большим количеством фиксаций участников. Тепловая карта строится по результатам исследований, а не формируется автоматически.

Что можно узнать?

С помощью айтрекинга можно получить ответы на ключевые вопросы тестирования.

На какие элементы люди не обращали внимания?

Какие элементы пользовательского интерфейса отвлекают взгляд, а какие, наоборот, привлекают и провоцируют клики?

Какой контент привлекает, а какой не важен?

Как пользователи достигают целей?

Какие недостатки есть у метода?

Дроговизна. Профессиональное оборудование, софт и высокопроизводительная машина могут стоить несколько тысяч долларов, при этом оборудование будет дополнять, а не заменять текущие инструменты исследования UX.

Профессиональное оборудование, софт и высокопроизводительная машина могут стоить несколько тысяч долларов, при этом оборудование будет дополнять, а не заменять текущие инструменты исследования UX. Сложность и трудоемкость. В отличие от многих технологий, например, таких как потоковая передача в реальном времени (real time streaming), отслеживание взгляда требует от специалистов-исследователей подготовки и опыта анализа большого объема данных. В исследованиях тепловых карт нужно набрать не менее 39 участников для лучшего диапазона согласно Usability Geek. Во время проведения исследований участники должны беспрерывно выполнять задания. Если задавать вопросы или говорить вслух, результаты отслеживания взгляда искажаются.

В отличие от многих технологий, например, таких как потоковая передача в реальном времени (real time streaming), отслеживание взгляда требует от специалистов-исследователей подготовки и опыта анализа большого объема данных. В исследованиях тепловых карт нужно набрать не менее 39 участников для лучшего диапазона согласно Usability Geek. Во время проведения исследований участники должны беспрерывно выполнять задания. Если задавать вопросы или говорить вслух, результаты отслеживания взгляда искажаются. Нет учета данных периферического зрения. Айтрекинг не может подавить человеческое зрительное восприятие. Технология ориентирована на сфокусированное центральное зрение, а не на периферическое зрение, которое составляет 98% поля зрения человека.

Mish часто применяет айтрекер при редизайне или ребрендинге порталов и сайтов. Этот метод помогает выявлять и устранять недостатки, увеличивать конверсию в 2−3 раза. Команда использует айтрекер с очками Pupil Labs, который, в отличие от других моделей, достаточно точно работает в полевых условиях. Он отслеживает взгляд с частотой 200 Гц, имеет цельную конструкцию, не требует калибровки и фиксирует результаты даже при ярком дневном свете. В отличие от классических айтрекеров, в случае с Pupil Labs картинку можно отслеживать в прямом эфире.

Международный опыт

В книге Эмили Гейсен и Дженифер Романо Бергстром «Юзабилити-тестирование для опросов» (Usability Testing for Survey Research) описано исследование на основе технологии айтрекинга, построенное на сравнении опыта использования одного и того же интерфейса на разных устройствах. В результате при тестировании одного и того же продукта на нескольких видах гаджетов были выявлены разные проблемы. Сравнивали тепловые карты данных.

Рекомендации экспертов

Авторы книги Эмили Гейсен и Дженифер Романо Бергстром сформулировали ключевые выводы для повышения юзабилити продуктов:

Функциональные значки на разных устройствах

Значки и изображения должны быть интерактивными на всех устройствах, поскольку пользователи этого ожидают. Создание интерактивных элементов на главной странице поможет сделать ее более понятной интуитивно.

Ясные и точные сообщения об ошибках

Если появляется сообщение об ошибке, оно должно четко объяснить суть. По данным айтрекинга хорошо видно, как пользователь пытается найти оставшееся обязательное поле по всему экрану и стопорится, тратя время и ходя кругами.

Единый макет на всех устройствах

Учитывая, что пользователи имеют доступ к нескольким устройствам, макет интерфейса должен быть одинаковым для разных гаджетов. Поток информации должен оставаться неизменным, поскольку хороший дизайн дает пользователям единообразную ментальную модель на всех платформах.

Мнение Mish