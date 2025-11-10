Фестиваль нового дизайна «Среда» опубликовал шорт-лист

Основное, Цифровое и Шрифтовое жюри завершили свою работу по формированию шорт-листов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2025».

339 заявок вошли в шорт-лист. Это 29,9% от общего числа заявок. В прошлом году этот процент был немного ниже.

Но давайте без лишних слов. Встречайте финалистов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2025».

Шорт-лист 2025

И, чтобы два раза не вставать еще ссылочки:

Ачивки для финалистов

Билеты на церемонию награждения



В этом году получилась очень интересная статистика: 1135 заявок участвовали в 49 номинациях фестиваля.



Топ-10 самых популярных номинаций этого года:

Концепции в айдентике — 117 заявок. Новая айдентика — 94 заявки. Ребрендинг/редизайн айдентики — 79 заявок. Концепции в упаковке — 74 заявки. Логотип — 59 заявок. Дизайн и оформление праздников и мероприятий — 52 заявки. Дизайн упаковки — 43 заявки. Дизайн сувенирной продукции — 39 заявок. Дизайн сайтов B2C — 35 заявок. Иллюстрация и фотография в айдентике — 34 заявки.

Кстати, номинация «Логотип» появилась только в этом году и сразу стала одной из самых популярных у участников. Это значит, что эксперимент оказался успешным и теперь эта номинация станет неотъемлемой частью фестиваля.



И еще немного про Открытое жюри.

12 ноября мы узнаем, кто же заберет золото, серебро и бронзу от Открытого жюри в своих номинациях. За награды Открытого жюри идет нешуточная борьба и в большинстве номинаций судьбу «металла» решит всего лишь 0,1 балла. Есть и такие номинации, в которых лидеры вполне могут получить одинаковое количество баллов и разделить между собой призовое место. Мы с интересом следим за динамикой борьбы и с нетерпением ждем результатов.

Но сегодня мы от всей души поздравляем тех, кто в трудной конкурентной борьбе вышел в финал!