10.11.2025 в 17:40

Фестиваль нового дизайна «Среда» опубликовал шорт-лист

Борьба за награды идет в 49 категориях, включая дизайн упаковки, сайтов и сувенирной продукции: представлено 1135 проектов

Основное, Цифровое и Шрифтовое жюри завершили свою работу по формированию шорт-листов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2025».

339 заявок вошли в шорт-лист. Это 29,9% от общего числа заявок. В прошлом году этот процент был немного ниже.

Но давайте без лишних слов. Встречайте финалистов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2025».

Шорт-лист 2025

И, чтобы два раза не вставать еще ссылочки:

Ачивки для финалистов
Билеты на церемонию награждения

В этом году получилась очень интересная статистика: 1135 заявок участвовали в 49 номинациях фестиваля.

Топ-10 самых популярных номинаций этого года:

  1. Концепции в айдентике — 117 заявок.
  2. Новая айдентика — 94 заявки.
  3. Ребрендинг/редизайн айдентики — 79 заявок.
  4. Концепции в упаковке — 74 заявки.
  5. Логотип — 59 заявок.
  6. Дизайн и оформление праздников и мероприятий — 52 заявки.
  7. Дизайн упаковки — 43 заявки.
  8. Дизайн сувенирной продукции — 39 заявок.
  9. Дизайн сайтов B2C — 35 заявок.
  10. Иллюстрация и фотография в айдентике — 34 заявки.

Кстати, номинация «Логотип» появилась только в этом году и сразу стала одной из самых популярных у участников. Это значит, что эксперимент оказался успешным и теперь эта номинация станет неотъемлемой частью фестиваля.

И еще немного про Открытое жюри.

12 ноября мы узнаем, кто же заберет золото, серебро и бронзу от Открытого жюри в своих номинациях. За награды Открытого жюри идет нешуточная борьба и в большинстве номинаций судьбу «металла» решит всего лишь 0,1 балла. Есть и такие номинации, в которых лидеры вполне могут получить одинаковое количество баллов и разделить между собой призовое место. Мы с интересом следим за динамикой борьбы и с нетерпением ждем результатов.

Но сегодня мы от всей души поздравляем тех, кто в трудной конкурентной борьбе вышел в финал!

Среда Фестиваль нового дизайна Среда «СРЕДА 2025»
