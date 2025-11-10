Фестиваль нового дизайна «Среда» опубликовал шорт-лист

Основное, Цифровое и Шрифтовое жюри завершили свою работу по формированию шорт-листов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2025».
339 заявок вошли в шорт-лист. Это 29,9% от общего числа заявок. В прошлом году этот процент был немного ниже.
Но давайте без лишних слов. Встречайте финалистов Фестиваля нового дизайна «СРЕДА 2025».
И, чтобы два раза не вставать еще ссылочки:
Ачивки для финалистов
Билеты на церемонию награждения
В этом году получилась очень интересная статистика: 1135 заявок участвовали в 49 номинациях фестиваля.
Топ-10 самых популярных номинаций этого года:
- Концепции в айдентике — 117 заявок.
- Новая айдентика — 94 заявки.
- Ребрендинг/редизайн айдентики — 79 заявок.
- Концепции в упаковке — 74 заявки.
- Логотип — 59 заявок.
- Дизайн и оформление праздников и мероприятий — 52 заявки.
- Дизайн упаковки — 43 заявки.
- Дизайн сувенирной продукции — 39 заявок.
- Дизайн сайтов B2C — 35 заявок.
- Иллюстрация и фотография в айдентике — 34 заявки.
Кстати, номинация «Логотип» появилась только в этом году и сразу стала одной из самых популярных у участников. Это значит, что эксперимент оказался успешным и теперь эта номинация станет неотъемлемой частью фестиваля.
И еще немного про Открытое жюри.
12 ноября мы узнаем, кто же заберет золото, серебро и бронзу от Открытого жюри в своих номинациях. За награды Открытого жюри идет нешуточная борьба и в большинстве номинаций судьбу «металла» решит всего лишь 0,1 балла. Есть и такие номинации, в которых лидеры вполне могут получить одинаковое количество баллов и разделить между собой призовое место. Мы с интересом следим за динамикой борьбы и с нетерпением ждем результатов.
Но сегодня мы от всей души поздравляем тех, кто в трудной конкурентной борьбе вышел в финал!