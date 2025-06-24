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18+
24.06.2025 в 13:41

Фестиваль «Лето PREMIER» пройдет в пяти курортных городах России

Гостей ждет кино, музыка, игры и отдых на свежем воздухе для всей семьи

Второй год подряд онлайн-кинотеатр PREMIER проводит всероссийский фестиваль «Лето PREMIER». С июня по август гостей фестиваля в Евпатории, Пятигорске, Геленджике, Кисловодске и Зеленоградске ждут открытые кинотеатры, культурные события и дневные активности. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе PREMIER.

Фестиваль бесплатный — вход на все события свободный, регистрация нужна только для отдельных активностей. Все мероприятия проводятся при поддержке администраций городов-курортов.

На площадках будет работать летний коворкинг с бесплатным Wi-Fi, настольным теннисом, дженгой и зонами для отдыха. В течение дня посетителей ждут киновикторины, лекции, творческие мастер-классы, турниры по мафии и другим настольным играм.

Вечером запланированы тематические кинопросмотры: можно будет увидеть семейные, романтические, комедийные и другие фильмы и получить подарки от PREMIER. По выходным гостей ждут пенные вечеринки, праздники красок и воздушных змеев, музыкальные программы, танцы и выступления диджеев.

Партнер фестиваля — видеохостинг RUTUBE. Он проведет тематические дни, посвященные блогосфере и современной интернет-культуре. Детскую программу поддерживает анимационная студия «ЯРКО»: она предоставит мультфильмы для показов, организует мастер-классы, развлекательные мероприятия и работу аниматоров.

Premier
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