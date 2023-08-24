Фестиваль «Герой нашего времени» объявил победителей

В Тольятти завершился 15-ый фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». На торжественной церемонии 22 августа оргкомитет объявил победителей творческого конкурса «Современник на экране», который прошел в рамках фестиваля. Об этом Sostav рассказали организаторы.

Гран-при имени Эдуарда Сагалаева награждён Рифат Сабитов, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ.

Победителями в семи основных номинациях стали программы и фильмы:

ГТРК «Нижний Новгород» в новой номинации этого года «PRO добро»,

ГТРК «Самара» в номинации «Культурный код»;

телекомпании «Осетия-Ирыстон» г. Владикавказ в номинации «В фокусе»;

телеканала «365 дней ТВ» г. Москва в номинации «Время героев»;

телеканала «Россия К» г. Москва в номинации «Становление героя»;

телеканала RTД, г. Москва в номинации «Профессия как призвание»;

ГТРК «Новосибирск» в номинации «По зову сердца».

Впервые в этом году состоялось народное голосование в соцсети «ВКонтакте» в восьмой номинации «Мой герой». Победителем по итогам зрительского голосования стала программа телеканала «Толк», г. Барнаул. В голосовании приняли участие почти 7 тыс. человек.

Лучшим корреспондентом признана Инесса Панченко («Самара — ГИС», г. Самара), лучшим режиссёром — Валерия Попова, г. Москва, лучшими операторами — Евгений Тимохин и Даниил Кочергин («Россия К», г. Москва). По итогам голосования во «ВКонтакте» спецприз получила работа телекомпании «Ариг Ус» г. Улан-Удэ в номинации «Мой герой».

Среди обладателей специальных призов жюри оказались творческие проекты:

ГТРК «Ярославия», Ярославль;

ГТРК «Волгоград-ТРВ», Волгоград;

ГТРК «Южный Урал», Челябинск;

ГТРК «Дальневосточная», Хабаровск;

телекомпания «Своё ТВ», Березники, Пермский край,

ГТРК «Самара»;

ГТРК «Дон-ТР», Ростов-на-Дону;

ИА «Татар-информ», Казань.

Почётными дипломами награждены «Лада-Медиа» (Тольятти), и героиня сюжета «Янаульского телевидения» (Янаул, Республика Башкортостан) Эльмира Мухаметшина.

«Герой нашего времени» прошёл в Тольятти с 20 по 22 августа 2023 года при поддержке правительства Самарской области, ГТРК «Самара». На творческий конкурс поступило 442 работы от 144 студий более чем из 80 городов России, от Владивостока до Луганска: Астрахань, Барнаул, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Краснодар, Миасс, Москва, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокуйбышевск, Новоуральск, Орел, Пенза и другие.

В составе жюри:

председатель Леонид Млечин, МАТР, ОТР;

Оксана Барковская, «Формат ТВ»;

Ирина Денисова, «Лада-Медиа»;

Рифат Сабитов, ВГТРК;

Станислав Сидоров, НТВ;

Ирина Цветкова, СЖР;

Максим Шарафутдинов, «Первый канал»;

Елена Макарова, НАТ.

Участники посетили мастер-классы от Оксаны Барковской («Формат ТВ»), Станислава Сидорова (НТВ), Татьяны Гартман (журналист, писатель), Максима Шарафутдинова («Первый канал»), Елены Макаровой (НАТ). Также они смогли осбудить с членами жюри конкурсные работы в прямом эфире телеканалов «Самара 24» и «Тольятти 24». Церемония награждения проходила в Поволжской Академии образования и искусств имени Святителя Алексия Московского.

Организатор фестиваля — НАТ, медиапартнёр — телеканал «Тольятти 24». Конкурс в рамках фестиваля состоялся при финансовой поддержке Минцифры России. Подробности — на сайте НАТ и странице во «ВКонтакте».