5 июня на торжественной церемонии в «Останкино» 18-ый фестиваль детских медиа «Включайся» объявил победителей за лучшие телепрограммы и телефильмы. Конкурсные работы в семи номинациях оценивали два состава жюри: профессиональное взрослое и детское. Об этом Sostav сообщили организаторы фестиваля.

Победители по решению взрослого жюри

Номинация «Хочу всё знать». «Какая разница?», медиастудия «Один дома», г. Нижний Новгород.

Номинация «Детская служба новостей — лучший репортаж». «Шкитовый репортёр на футболе», «ШКИТ— Екатеринбург», г. Екатеринбург.

Номинация «Детская служба новостей — лучший выпуск». «Шковости с Татьяной Финогеновой», телевидение школы № 1210, г. Москва.

Номинация «Дорога добра». «2+4», инклюзивная студия телевидения «Компас ТВ», г. Берёзовский.

Номинация «Пластилиновая ворона». «Противоположности», студия творческого мышления Youmedia, г. Санкт-Петербург.

Номинация «Не скучай». «GOпоПаркам „Парк Лога“», детский медиацентр «Игра в объективе», г. Ростов-на-Дону.

Номинация «Кинолюбитель — игровой фильм». «История одной шпоры», медиацентр «Вдесяточку», г. Выборг.

Номинация «Кинолюбитель — документальный фильм». «Третья профессия Таганая», медиацентр «Квартал», г. Москва.

Номинация «Лучшая программа для детей и юношества». «О чём говорят легенды», детский телевизионный проект «Позитивчики», г. Владикавказ.

Специальные призы

Номинация «Дорога добра». «Не нужен», телевизионная студия «56 ТВ» академической гимназии № 56, г. Санкт-Петербург.

Номинация «Детская служба новостей». «Good games. Больше, чем просто новости о комптютерных играх», «ШКИТ — Нижний Тагил», г. Нижний Тагил.

Номинация «Лучшее интервью». «Картинг — начало большого спорта», ЧОУ ДПО «Приволжская Медиашкола», г. Нижний Новгород.

Номинация «Лучший ведущий». Андрей Сучков, студия молодёжных медиа «Громко!», за работу «Громкие новости».

Номинация «Лучшая ведущая». Александра Анчугина, «ШКИТ — Екатеринбург», за работу «ШКИТовый репортёр на футболе».

Победители по решению детского жюри

Номинация «Детская служба новостей». «Чебурашка. Недиснеевский герой с мировой известностью», медиацентр «Открытие», г. Москва.

Номинация «Не скучай». «Громкая ночь музыки», студия молодёжных медиа «Громко!», г. Екатеринбург.

Номинация «Пластилиновая ворона». «Встреча», студия мультипликации МАОУ СОШ № 77, г. Хабаровск.

Номинация «Дорога добра». «Дом для Дельты», Mediamafia, г. Сочи.

Номинация «Кинолюбитель». «Учителя», детская студия «ТелеИдея», г. Москва.

Номинация «Хочу всё знать». «Хочу всё знать», Digital Kids, г. Альметьевск.

Номинация «Лучшая программа для детей и юношества». «Там, где кончается река», студия «Мастер», г. Екатеринбург.

Специальные призы федерального общедоступного семейного канала «Карусель»

«Рахем итегез!», детская телестудия «Свои», г. Нефтекамск.

«Прекрасная дама», мультстудия «Самолёт», г. Верхняя Пышма.

«Сказочка», арт-студия «Чайники» ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», г. Йошкар-Ола.

Приз телеканала «Тамыр»

«Колобок Ульяновский», студия детских и молодёжных телепроектов «КаRUсель», г. Ульяновск.

Призы победителям вручали:

первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев;

старший художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» Юрий Пронин;

кинооператор, член правления Гильдии кинооператоров России RGC, педагог ГИТР Иван Поморин;

режиссёр-постановщик и креативный продюсер детских и семейных проектов, художественный руководитель фестиваля «Включайся» Антон Михалёв;

главный редактор телеканала «Карусель» и главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева;

креативный директор диджитал-департамента группы компаний «Медиа1» Кирилл Емельянов;

ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин;

директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина;

генеральный директор компании «Студия-Сервис» Сергей Толкушкин;

блогер, певица, ведущая Настя Кош.

С 3 по 5 июня 2023 года в Москве в концертном зале «Останкино» прошёл фестиваль «Включайся» при финансовой поддержке Минцифры России, при поддержке департамента СМИ и рекламы правительства Москвы, федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель». Генеральные партнёры: телеканал СТС Kids, онлайн-кинотеатр Kion МТС. Генеральный телевизионный партнёр — Общественное телевидение России. Организатор — НАТ.