bema! и «Агентство креативных индустрий» запустили площадку «Идеи для большого города»

Проект «Идеи для большого города» — стратегически важная коммуникационная площадка, которая помогает выстроить диалог между «Агентством креативных индустрий» и представителями ивент, креативных, маркетинговых и PR-агентств для потенциального сотрудничества по треку организации мероприятий.

Агентства могут предложить свои творческие идеи по следующим трекам:

«Фабрика дизайна 2.0» — конкурс решений в области промышленного дизайна;

«Москва Фест» — идеи по проведению фестиваля, направленного на знакомство жителей и гостей столицы с креативными индустриями города и продукцией московских творческих предпринимателей;

«Арт Фабрика» — идеи для переосмысления городской среды и общественных пространств с помощью современного искусства;

«Международное направление АКИ» — возможность проведения бизнес-миссий, а также налаживание партнерских связей с коллегами из других стран, путем приглашения их к участию в проектах АКИ, а также организация совместных мероприятий для обмена опытом;

«Метмаш» — уникальные и интересные решения для кинокластера, который в будущем станет центром притяжения профессионалов из сфер кино и моды.

Участие в проекте бесплатное на всех этапах: от подачи заявки до защиты проекта. Конкурс «Идеи для большого города» позволит агентствам:

войти в атлас поставщиков услуг для департаментов Москвы по треку событийной индустрии;

по результатам конкурса получить награду международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций bema!;

получить три балла в рейтинге ивент-маркетинговых агентств АКАР;

получить возможность показать свои кейсы и выступить перед прямыми заказчиками — органами исполнительной власти Москвы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку и учесть определенные критерии. Компании также должны быть готовы к защите своих проектов перед экспертным советом. Для победы в конкурсе важно, чтобы предложенные идеи соответствовали целям и задачам брифа, были реалистичными и реализуемыми. Также, жюри будет обращать внимание на проработку идей, инновационность и креативность. По итогам проекта «будут сформированы решения для развития событийной индустрии Москвы.

Ознакомиться с критериями и подать заявку на участие можно до 15 ноября включительно на сайте проекта.

Креативные индустрии сейчас — это особый сектор экономики Москвы, в котором работают более 106 тыс. организаций и 1,5 млн человек в таких сферах, как мода, дизайн, искусство, кино, видеоигры, реклама, архитектура и другие отрасли с общим оборотом 600 млрд руб. в год.

Правительство РФ взяло курс на увеличение доли креативной экономики в ВВП, поддержку и развитие креативных индустрий, культурных инициатив, делового и событийного туризма в регионах России, которая на данный момент составляет 4,87% ВВП.