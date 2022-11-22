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22.11.2022 в 14:34

Главный технолог «Камаза» возглавил компанию-владельца российских активов Renault и Nissan

Фёдор Назаров сменит Сергея Гайсина, который занимал должность гендиректора «НАМИ» с 2014 года

Фёдор Назаров

Фёдор Назаров назначен генеральным директором подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Он приступил к исполнению обязанностей 22 ноября. На руководящем посту Назаров сменил Сергея Гайсина, который работал в «НАМИ» с 2014 года. Об этом сообщается на сайте «НАМИ».

До назначения Назаров с 2011 года работал в «Камазе», где последние пять лет занимал должность главного технолога.

В «НАМИ» напомнили, что при Гайсине был реализован проект «Единая модульная платформа», в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили с высоким уровнем локализации под брендом Aurus. Кроме того, под руководством Гайсина институт начал развивать направления по созданию беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем.

Денис Мантуров, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ:

Поздравляю Фёдора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП «НАМИ» и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома.

После ухода из России иностранных автопроизводителей «НАМИ» стал совладельцем активов «АвтоВаза» (67,7%), которые принадлежали французскому автоконцерну Renault, а также российских активов Nissan, включая производственную площадку компании в Петербурге.

Renault Nissan КАМАЗ
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