Fashion-ретейлеры заявили о снижении трафика

Количество посетителей в сопоставимых магазинах одежды и обуви за период с 31 марта по 6 апреля 2025 года снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Focus Technologies.

В компании Baon за первые девять дней апреля трафик в розничных магазинах упал на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В универмагах «Стокманн» за первую неделю апреля количество посетителей сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

В магазинах Kanzler снижение трафика составило около 1%, тогда как в первом квартале наблюдался рост на 3%. Снижение трафика наблюдается в магазинах O’Stin, Funday и Face Code. Основной причиной там называют неблагоприятные погодные условия. Они негативно сказались на желании потребителей обновить гардероб.

Кроме того, ретейлеры указывают на продолжающийся переток покупателей в онлайн-сегмент и на маркетплейсы. Однако офлайн-розница ожидает роста трафика с изменением погодных условий в апреле.

Ранее сообщалось, что российские потребители после ухода иностранных брендов переключились на покупку одежды и аксессуаров в местных сетях. Покупателей перетянула на себя сеть Familia и Lime. В онлайн-продажах одежды лидирует Lamoda.