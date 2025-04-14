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14.04.2025 в 08:00

Fashion-ретейлеры заявили о снижении трафика

На потребительском поведении отразились погодные условия

Количество посетителей в сопоставимых магазинах одежды и обуви за период с 31 марта по 6 апреля 2025 года снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Focus Technologies.

В компании Baon за первые девять дней апреля трафик в розничных магазинах упал на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В универмагах «Стокманн» за первую неделю апреля количество посетителей сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

В магазинах Kanzler снижение трафика составило около 1%, тогда как в первом квартале наблюдался рост на 3%. Снижение трафика наблюдается в магазинах O’Stin, Funday и Face Code. Основной причиной там называют неблагоприятные погодные условия. Они негативно сказались на желании потребителей обновить гардероб.

Кроме того, ретейлеры указывают на продолжающийся переток покупателей в онлайн-сегмент и на маркетплейсы. Однако офлайн-розница ожидает роста трафика с изменением погодных условий в апреле.

Ранее сообщалось, что российские потребители после ухода иностранных брендов переключились на покупку одежды и аксессуаров в местных сетях. Покупателей перетянула на себя сеть Familia и Lime. В онлайн-продажах одежды лидирует Lamoda.

Fashion-ретейл
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