В ФАС заявили о доминирующем положении «Яндекс Такси» на рынке России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала на доминирующее положение компании «Яндекс Такси» на территории России и подавляющего большинства регионов страны. К такому выводу ведомство пришло по результатам проведённого анализа рынка, сообщает агентство «Прайм».

В ФАС отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением — это повод для принятия мер антимонопольного реагирования. Но сейчас они ограничены мораторием.

Правительство России ввело мораторий на плановые проверки бизнеса в 2022 году, а позже продлило его на 2023 год. В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил продлить мораторий на 2024 год. Плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

В октябре ФАС заинтересовалась блокировкой пассажиров и водителей «Яндекс Такси». Этот вопрос служба вынесла на обсуждение экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий.