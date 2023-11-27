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18+
27.11.2023 в 18:43

В ФАС заявили о доминирующем положении «Яндекс Такси» на рынке России

В ведомстве напомнили, что возможности проверок сейчас ограничены мораторием

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала на доминирующее положение компании «Яндекс Такси» на территории России и подавляющего большинства регионов страны. К такому выводу ведомство пришло по результатам проведённого анализа рынка, сообщает агентство «Прайм».

В ФАС отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением — это повод для принятия мер антимонопольного реагирования. Но сейчас они ограничены мораторием.

Правительство России ввело мораторий на плановые проверки бизнеса в 2022 году, а позже продлило его на 2023 год. В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил продлить мораторий на 2024 год. Плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

В октябре ФАС заинтересовалась блокировкой пассажиров и водителей «Яндекс Такси». Этот вопрос служба вынесла на обсуждение экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий.

ФАС России Яндекс.Такси
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