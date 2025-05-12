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18+
12.05.2025 в 18:40

ФАС возбудила дело в отношении Егора Крида и Toxis

Причина — реклама алкоголя в клипе

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении певцов Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) из-за рекламы спиртных напитков в клипе. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

В УФАС поступила жалоба на клип Крида и Toxis. Ведомство установило, что в ролике присутствует демонстрация виски, пометка о рекламе и предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции отсутствуют. Кроме того, видео содержит бранные слова. Клип был размещен в соцсети «ВКонтакте».

Согласно российскому законодательству, реклама спиртного не должна размещаться в интернете и использовать образы людей. Рекламу алкоголя необходимо сопровождать предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. Также в УФАС напомнили, что реклама в сети должна быть с пометкой «реклама». И в ней не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов.

Управление возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски и «ВКонтакте». Сотрудники УФАС проверят все обстоятельства. Если вина будет доказана, нарушителей оштрафуют.

Ранее петербургский бар попал под разбирательство из-за рекламы алкоголя. Заведение стало фигурантом дела после жалоб на рекламу спиртного без предупреждения о его вреде.

ФАС Егор Крид
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