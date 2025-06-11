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11.06.2025 в 08:00

ФАС проверит ценообразование онлайн-кинотеатров

На навязывание дополнительных услуг пожаловались пользователи

Федеральная антимонопольная служба проверит онлайн-кинотеатры на предмет ценообразования и предложения дополнительных услуг пользователям. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на руководителя ведомства Максима Шаскольского.

Он рассказал, что рынок онлайн-кинотеатров привлек внимание ФАС в процессе оценки состояния различных цифровых сфер. Ведомство считает систему ценообразования площадок непрозрачной. Так, потребители жалуются на то, что онлайн-кинотеатры подключают пакеты, а «потом сыпятся постоянно какие-то платежи».

«Поэтому мы сейчас будем изучать этот рынок и искать там способы, чтобы он был сбалансирован, чтобы интересы потребителей были учтены и не было дискриминации», — отметил глава ФАС.

В России действует закон о защите от навязывания дополнительных услуг. Он, в частности, вводит запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на покупку дополнительных товаров и услуг, а при их продаже предоставляет право на отказ от оплаты и возврат средств в случае списания.

ФАС онлайн-кинотеатр
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