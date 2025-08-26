Sostav.ru

26.08.2025 в 16:05

ФАС оштрафовала «Сбер» и «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы

Баннер об автокредите не содержал всех необходимых данных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Сбер» и «Яндекс» за онлайн-рекламу автокредита. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Реклама «Сбера» распространялась с помощью сервиса «Яндекс Директ». Баннер сообщал пользователям о возможности взять автокредит, но в тексте не было фразы: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Согласно закону «О рекламе», в рекламе потребительских кредитов должно быть предупреждение о финансовых рисках. За нарушение требований ответственность несут рекламодатель и рекламораспространитель.

ФАС возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и предписала «Сберу» и «Яндексу» прекратить нарушения. Компании были оштрафованы в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Яндекс ФАС Сбербанк
