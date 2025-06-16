ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за вводящую в заблуждение рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей телерекламу «Альфа-Банка» с бесплатными акциями «крупнейших компаний» и оштрафовала кредитную организацию. В ходе проверки ведомство выяснило, что ролик не содержал необходимой информации для осознанного выбора потребителей. Об этом сообщается на сайте службы.

В рекламе банк обещал каждому клиенту 20 акций, однако при этом не указывал, что для получения бонуса необходимо открыть первый брокерский счет и приобрести ценные бумаги на сумму от 1 тыс. руб. через мобильное приложение.

По мнению ФАС, такие действия создавали у потребителей искаженное представление об условиях акции и могли способствовать получению банком необоснованных преимуществ перед конкурентами.

Регулятор возбудил дело о нарушении рекламного законодательства, потребовал немедленно прекратить распространение такой рекламы и наложил на кредитную организацию штраф. Его размер не уточняется.

В марте «Альфа-Банк» разместил контррекламу после претензий ФАС и решения суда. В ней банк признал, что реклама вклада была недостоверной, а ставка — не лучшей в стране.