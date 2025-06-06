ФАС напомнила об упрощенном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) напомнила о вступивших в силу изменениях в законодательстве, регулирующем порядок доступа операторов связи в многоквартирные дома. С 2024 года в закон «О связи» и Жилищный кодекс РФ были внесены поправки, направленные на упрощение процедуры размещения телекоммуникационного оборудования и повышение конкуренции на рынке услуг фиксированного доступа в интернет.

Согласно нормам, операторы связи получили возможность устанавливать оборудование в местах общего пользования без необходимости получения согласия общего собрания собственников и без обязательства внесения платы в адрес управляющей организации. Это нововведение значительно сокращает административные барьеры при выходе новых игроков на рынок.

Кроме того, управляющие компании не вправе без объективных причин отказывать провайдерам в доступе к домам. Жильцы, в свою очередь, могут свободно выбирать интернет-провайдера, не завися от согласия соседей, и не быть ограничены только одним оператором.

ФАС подчеркивает, что установление нового порядка доступа направлено на повышение качества и доступности интернет-услуг, а также на формирование более конкурентной среды на рынке.

Тема приобрела особую актуальность на фоне ситуации в жилых комплексах застройщика ПИК, где ранее возникли массовые жалобы на работу единственного провайдера Lovit. На фоне DDoS-атаки, вызвавшей продолжительный сбой в работе сети, многие жители оказались лишены альтернативных каналов доступа в интернет. ФАС направила запросы интернет-компаниям о возможных ограничениях и инициировала проверку по факту недопущения других операторов в данные жилые комплексы.

Ранее в Минцифры также заявили о намерении ввести в течение одного-двух лет новый стандарт для новостроек, предполагающий обязательное подключение к минимум трем интернет-провайдерам.