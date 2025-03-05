ФАС продлила для Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по участию в акциях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила для маркетплейсов Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по обеспечению добровольного, прозрачного и прогнозируемого механизма участия селлеров в акциях, в том числе автоматических. Товары будут участвовать в акциях только при наличии разрешения селлеров, пишет ТАСС.

ФАС проанализировала информацию Ozon и Wildberries о необходимой программно-технической доработке и признала, что запрашиваемые маркетплейсами сроки являются обоснованными.

Срок исполнения предупреждения продлен на один месяц. Ранее он был установлен до 28 февраля, сейчас — до конца марта.

Ведомство будет контролировать выполнение компаниями предупреждений, а если будут основания, то возбудит дела в отношении маркетплейсов о нарушении антимонопольного законодательства.