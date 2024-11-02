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02.11.2024 в 12:30

ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитки банка ВТБ

Компания использовала в креативе некорректное сравнение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу кредитной карты банка ВТБ, в которой содержалось некорректное сравнение. Ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ФАС получила жалобу от москвича на наружную рекламу кредитной карты ВТБ. В ней были утверждения: «Лучшая кредитная карта +20 тыс. руб. бонус за покупки».

При этом в объявлении не указывались объективные критерии сравнения, а сведения о существенных условиях получения бонусов размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом, напомнили в службе.

В ведомстве сочли, что такая реклама вводит потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и может стать преимуществом для банка по отношению к предложениям конкурентов.

В сентябре служба завела дело против ВТБ, по итогам рассмотрения которого выдала предписание о прекращении нарушения «Закона о рекламе». Банку грозит штраф, его размер не уточняется.

ФАС России Реклама кредитная карта
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