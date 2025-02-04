ФАС трижды оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу «Альфа-Банка» нарушающей законодательство. Служба трижды оштрафовала кредитную организацию, сообщается на сайте регулятора.

Банк распространял в эфире федеральных телеканалов рекламу о бесплатном обслуживании, снятии наличных без комиссии и годовом беспроцентном периоде по кредитной карте. При этом текст в поясняющих сносках был трудночитаемым и показан на экране в течение короткого времени.

Кроме того, реклама о 30% кэшбэке в сервисе «Заправки» в приложении банка, представленная в радиоэфире и на телеканалах, не содержала части существенной информации о максимальной сумме его получения. В роликах также не говорилось, что акция распространяется только на первую расходную операцию.

Еще граждане пожаловались в службу на телерекламу мобильного приложения «Альфа-Банка», содержавшую некорректное сравнение. Без указания объективных критериев сравнения в ролике сообщалось: «Бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. «Альфа-Банк» — лучший мобильный банк. Не просто выгодно, альфа-выгодно».

В результате ФАС признала рекламу кредитной организации ненадлежащей, обязала банк устранить нарушения и назначила штрафы. Их сумма не указана, но по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ банк может выплатить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

В 2024 году ведомство возбудило 55 дел против «Альфа-Банка», общая сумма штрафов превысила 23 млн руб.