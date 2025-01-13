ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рекламу с «Яндекс Едой»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу совместной акции с «Яндекс Едой». Об этом сообщается на сайте ведомства. Размер штрафа не указан.

Совместная реклама транслировалась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике говорилось о начислении кешбэка в размере 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Однако важная информация о том, что максимальная сумма кешбэка составляет всего 500 руб., была размещена в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки», — заключили в ведомстве.

Напомним, ФАС признала ненадлежащей рекламу «Альфа-банка» и «Яндекс Еды» и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения в августе 2024 года.