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13.01.2025 в 11:25

ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рекламу с «Яндекс Едой»

Ранее служба признала ненадлежащим рекламный ролик совместной акции компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу совместной акции с «Яндекс Едой». Об этом сообщается на сайте ведомства. Размер штрафа не указан.

Совместная реклама транслировалась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике говорилось о начислении кешбэка в размере 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Однако важная информация о том, что максимальная сумма кешбэка составляет всего 500 руб., была размещена в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки», — заключили в ведомстве.

Напомним, ФАС признала ненадлежащей рекламу «Альфа-банка» и «Яндекс Еды» и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения в августе 2024 года.

Альфа-Банк ФАС России Яндекс.Еда
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