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26.11.2024 в 12:55

Депутаты предложили разрешить ФАС возбуждать дела без контрольных проверок ретейла

Инициатива упросит работу службы в борьбе с антимонопольными нарушениями

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предлагают дать право возбуждать дела о нарушении торговыми сетями антимонопольного законодательства без проведения контрольных проверок ретейла. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект разработал заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции от фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский. Депутат уверен, что мера поможет сдерживать цены.

«Мы разработали законопроект, который позволит ФАС возбуждать дела по нарушению торговыми сетями антимонопольного законодательства без контрольных проверок, если они не предоставляют информацию об условиях отбора поставщиков, а также нарушили требования договора по поставке продовольственных товаров», — пояснил Лисовский.

Депутат отметил, что сейчас некоторые торговые сети организовали у себя логистические центры, которые формально не принадлежат им, но на практике они контролируют сотрудничество поставщиков с сетями. Так, поставщики не могут зайти в сети, пока не отдадут свою продукцию этим центрам, которые устанавливают свои условия, включая бонусы, требования по утилизации непроданных товаров и прочие обязательства.

По словам депутата, сейчас, чтобы выявить нарушение, ФАС должна сначала подтвердить, что логистический центр является частью торговой сети. Затем нужно установить факт навязывания тех или иных услуг, что бывает непросто, так как участники процесса зачастую не дают необходимых документов, боятся предоставлять реальные договоры, а потом вводить регулирование.

«Поэтому мы хотим дать возможность службе ускорить принятие этих мер. Безусловно, эта ситуация сказывается на конечной стоимости товаров, так как поставщики вынуждены закладывать свои потери от требований торговых сетей», — резюмировал депутат.

Ранее правительство расширило список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен. Отмечалось, что власти российских регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты, но и на любые важные товары.

ФАС Федеральная антимонопольная служба ретейл
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