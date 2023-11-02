ФАС выступила против норм о полках с местными товарами в магазинах Казахстана и Киргизии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с критикой нормативов о полках с местной продукцией в онлайн- и офлайн-магазинах Казахстана и Киргизии. Об этом сообщают «Ведомости». Как отмечает издание, речь идёт о приоритетном предложении локальных товаров на торговых площадках в ряде стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский регулятор уверен, что такой принцип может стать «барьером в рамках взаимодействия стран союза».

Представители ФАС озвучили позицию по вопросу приоритетного размещения местных товаров в магазинах Казахстана и Киргизии на заседании основного органа управления ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло 5 октября. В распоряжение издания попала копия протокола заседания, а обсуждение кейса подтвердил представитель пресс-службы ЕЭК.

Поводом для обсуждения вопроса приоритетных продаж стало установление 30%-ной квоты для казахских товаров в магазинах Казахстана, говорится в протоколе заседания ЕЭК. Аналогичная мера по приоритетности местных товаров есть в Киргизии.

«Российская сторона считает, что необходимо признать наличие барьера, потому что это также будет являться примером для остальных государств — членов союза», — цитируют «Ведомости» изложенную в протоколе позицию ФАС РФ.

Как следует из документа, представитель министерства торговли и интеграции Казахстана сказал на заседании, что обсуждаемые меры носят «добровольный характер» и «на практике не применяются». Подобную точку зрения высказал и представитель министерства экономики и коммерции Киргизии.

«Если на практике такие нормы не действуют, то целесообразно их исключить», — заявил на это представитель ФАС России. При этом онуказал, что закреплённые законодательством того или иного государства нормы не могут носить рекомендательный характер.

В пресс-службе ФАС отказались комментировать «Ведомостям» итоги заседания.

«Итоговое решение о признании препятствия барьером принимается коллегией комиссии, к заседанию которой государства-члены ЕАЭС направляют консолидированную позицию сторон», — отметил изданию представитель ЕЭК.

Однако сейчас такой согласованной позиции у российских ведомств нет, следует из комментариев Минпромторга «Ведомостям» от лица статс-секретаря — заместителя министра Виктора Евтухова. В ведомстве считают, что если приоритетное размещение тех или иных товаров на полках в магазинах «никак не ограничивает права других стран ЕАЭС», то «признание его барьером является казуистикой», сообщил Евтухов.

«Полагаем, что этот кейс «Киргизия — Казахстан» в отношении законопроекта «о российской полке», который мы (Минпромторг. — «Ведомости») всячески поддерживаем, прецедентом быть не может», — отметил Евтухов.

Аналогичный законопроект — «о российской полке» — дающий приоритет размещения в магазинах товаров отечественного производства обсуждается в России. Пока такие меры в стране не приняты, но данный вопрос также должен будет рассматриваться на заседании ЕЭК.