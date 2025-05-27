Фарма, недвижимость бизнес-класса и B2B-финансы — лидеры роста CPA в первом квартале

Стоимость клика в перформанс-рекламе в первом квартале 2025 выросла на 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, а цена целевого действия — на 2,2%. В годовом выражении CPC увеличился на 5,9%, а CPA показал более ощутимый прирост — на 22,4%. Эти данные приводятся в восьмом выпуске квартального исследования «Медиаинфляция в диджитале Q1'25 vs Q1'24 + Q1'25 vs Q4'24», подготовленного рекламным холдингом E-Promo Group , которым они поделились с Sostav.

В первом квартале рекламный рынок продолжал адаптироваться к жестким макроэкономическим условиям. Ключевая ставка Банка России сохранялась на уровне 21% (с декабря 2024 года), выступая антикризисной мерой против инфляционного давления. По данным ЦБ РФ, в марте годовая инфляция достигла 10,3%, что усилило нагрузку на потребительский спрос и рекламные бюджеты.

Наибольшая квартальная динамика наблюдалась в отрасли фармацевтики: стоимость клика выросла на 19,7%, а цена заявки — на 16,1%. За ней следовал рынок недвижимости, где трафик подорожал на 6,5%, а затраты на конверсию — на 3,7%. В e-commerce, напротив, фиксировалось удешевление переходов — минус 18,6%, при этом CPA практически не изменился. В рекламе финансовых услуг ситуация оставалась стабильной: клик не прибавил в цене, а стоимость целевого действия возросла умеренно — на 6,4%.

Развитие фармрынка в начале года сопровождалось переходом от объемного роста к ценовому, усилением позиций отечественных брендов БАДов и изменениями сезонной эпидемиологической картины. Основное удорожание CPA пришлось на «Яндекс.Директ»: +43,3% в поиске по бренду и +21,5% в остальных типах кампаний, включая небрендовый поиск, РСЯ, товарные кампании и единую перформанс-кампанию. При этом стоимость трафика снизилась, а общая эффективность размещений ухудшилась.

В сегменте московской недвижимости эконом- и комфорт-класса наиболее заметный рост CPA зафиксирован на «Авито» (+31,5%) и в «Яндекс.Директе» — +8,2% в поиске по бренду и +23,6% в остальных кампаниях. В VK Ads стоимость клика подскочила на 89%, однако благодаря высокой конверсии цена заявки почти не изменилась. В премиум- и бизнес-сегменте стоимость CPA выросла практически во всех каналах, особенно на «Циане» (+43%) и в брендированном поиске «Яндекса» (+43%).

В e-commerce уровень затрат на привлечение остался относительно стабильным в «Яндекс.Директе», но в ретейл-медиа наблюдался резкий скачок цен. На Ozon стоимость заказа выросла на 84% в категории DIY и мебели и на 71% — в сегменте косметики и парфюмерии. В VK Ads сильнее всего подорожала реклама электроники и бытовой техники (+54%), а также одежды, обуви и аксессуаров (+35,5%).

В B2C-финансах изменения в «Яндекс.Директе» были минимальными — рост в пределах 1%. В B2B-рекламе закупка заметно подорожала: CPA в поиске по бренду увеличился на 11,9%, в остальных типах кампаний — на 13,7%.