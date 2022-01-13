Как эффективно продвигать фарм-продукцию? Большой кейсбук АКАР

Эксперты комитета АКАР по фарм-коммуникациям выпустили первый кейсбук, в котором собраны кейсы по продвижению лекарственных средств на российском рынке. По словам представителей ассоциации, его цель — проиллюстрировать успешные и эффективные подходы к продвижению препаратов, привлечь внимание игроков рынка к лучшим рекламным практикам в этой отрасли, способствовать выходу на международный уровень российского коммуникационного продукта.

В АКАР рассказали, что кейсбук даёт возможность представителям фармкомпаний познакомиться с уже существующими работами и при необходимости найти контакты агентств, специализирующихся на фарме. Для этого можно нажать на логотип заинтересовавшей компании и перейти на официальный сайт.



В кейсбук вошли только верифицированные экспертами комитета по фарм-коммуникациям кейсы, которые создали для разных категорий препаратов российские агентства PHD Media, Media Direction Digital, Zdravpunkt by Twiga, MedInform, AVM Медиа, BBDO, OMD Media Direction, Weare, Kislorod и Mullenlowe.

Сегодня в сборнике 38 успешных кампаний, направленные на работу с основными сегментами фармбизнеса, для таких клиентов как Bayer, «Ниармедик» («Кагоцел»), Sun Pharma («Фарингосепт», «Колдакт»), Teva («Дезринит»), Angelini («Тантум Прополис»), «Акку-чек» (Roche), Dr. Theiss Naturwaren (Lacalut) и многих других.

Александр Оганджанян, вице-президент АКАР, президент Twiga Communication Group : Настоящий кейсбук — это первый реальный инструмент, который позволяет с одной стороны фармпроизводителям ознакомиться с существующими успешными кейсами, реализованными на российском рынке, с другой — агентствам демонстрировать профессионализм и глубокие знания в продвижении различных групп препаратов, заявлять о себе для взаимодействия с потенциальными клиентами. Нами сделан очень важный первый шаг, в дальнейшем кейсбук будет совершенствоваться и становиться удобнее в использовании, информативнее для всех участников рынка. Мы уверены, что кейсбук станет неотъемлемым инструментом для развития индустрии и подбора партнёров для реализации своих маркетинговых задач.

Ирина Романова, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР, исполнительный директор PHD: Инициатива комитета по созданию кейсбука родилась как ответ на запрос индустрии о накоплении самых актуальных и эффективных практик рекламного продвижения фармацевтических препаратов. Мы сделали максимально разносторонний документ, состоящий из примеров продвижения в различных областях: креатив, медиа, работа с HCP (врачи, фармацевты) и др. Было важно собрать не только нетривиальные и нестандартные подходы, кейсы с Rx-препаратами, но и примеры кампаний, в основе которых находятся классические инструменты, которые в силу специфики категории до сих пор являются ключевыми, например, для продвижения ОТС-препаратов. Бытует мнение, что для продвижения ОТС-препаратов и БАДов можно использовать те же наработки, что и, например, для FMCG категории. Да, частично можно, но далеко не всё, что эффективно для зубной пасты, сработает для антигистаминных препаратов, с учётом ограничений, которых нет в FMCG. И это только маленькая часть сложностей, с которыми сталкиваются фарм-маркетологи. Миссия кейсбука — систематизировать знания о том, какие подходы и инструменты эффективны для фармацевтической категории, какие методы работы с «особенной» аудиторией принесут результат, и как сделать успешную кампанию в условиях жестких законодательных ограничений. Несмотря на то, что проект запустился недавно, комитет планирует его развивать и совершенствовать. Мы приглашаем к участию всех представителей индустрии, имеющих возможность поделиться эффективными практиками.

Материал, представленный в кейсбуке, будет обновляться по мере предоставления агентствами информации о реализованных кампаниях. Он будет актуален для всех, кто уже работает с данной категорией или планирует начать, а также для представителей маркетинга фармкомпаний, отмечают представители ассоциации.

Кроме того, эксперты комитета АКАР по фарм-коммуникациям приглашают к сотрудничеству агентства, которые работают с продвижением лекарственных средств, чтобы совместными усилиями развивать эту сферу, делая её прозрачнее для рекламодателей.