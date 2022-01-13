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13.01.2022 в 16:00

Как эффективно продвигать фарм-продукцию? Большой кейсбук АКАР

В сборник ассоциации вошли 38 рекламных кейсов

Эксперты комитета АКАР по фарм-коммуникациям выпустили первый кейсбук, в котором собраны кейсы по продвижению лекарственных средств на российском рынке. По словам представителей ассоциации, его цель — проиллюстрировать успешные и эффективные подходы к продвижению препаратов, привлечь внимание игроков рынка к лучшим рекламным практикам в этой отрасли, способствовать выходу на международный уровень российского коммуникационного продукта.

В АКАР рассказали, что кейсбук даёт возможность представителям фармкомпаний познакомиться с уже существующими работами и при необходимости найти контакты агентств, специализирующихся на фарме. Для этого можно нажать на логотип заинтересовавшей компании и перейти на официальный сайт.

В кейсбук вошли только верифицированные экспертами комитета по фарм-коммуникациям кейсы, которые создали для разных категорий препаратов российские агентства PHD Media, Media Direction Digital, Zdravpunkt by Twiga, MedInform, AVM Медиа, BBDO, OMD Media Direction, Weare, Kislorod и Mullenlowe.

Сегодня в сборнике 38 успешных кампаний, направленные на работу с основными сегментами фармбизнеса, для таких клиентов как Bayer, «Ниармедик» («Кагоцел»), Sun Pharma («Фарингосепт», «Колдакт»), Teva («Дезринит»), Angelini («Тантум Прополис»), «Акку-чек» (Roche), Dr. Theiss Naturwaren (Lacalut) и многих других.

Александр Оганджанян, вице-президент АКАР, президент Twiga Communication Group :

Настоящий кейсбук — это первый реальный инструмент, который позволяет с одной стороны фармпроизводителям ознакомиться с существующими успешными кейсами, реализованными на российском рынке, с другой — агентствам демонстрировать профессионализм и глубокие знания в продвижении различных групп препаратов, заявлять о себе для взаимодействия с потенциальными клиентами. Нами сделан очень важный первый шаг, в дальнейшем кейсбук будет совершенствоваться и становиться удобнее в использовании, информативнее для всех участников рынка. Мы уверены, что кейсбук станет неотъемлемым инструментом для развития индустрии и подбора партнёров для реализации своих маркетинговых задач.

Ирина Романова, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР, исполнительный директор PHD:

Инициатива комитета по созданию кейсбука родилась как ответ на запрос индустрии о накоплении самых актуальных и эффективных практик рекламного продвижения фармацевтических препаратов. Мы сделали максимально разносторонний документ, состоящий из примеров продвижения в различных областях: креатив, медиа, работа с HCP (врачи, фармацевты) и др. Было важно собрать не только нетривиальные и нестандартные подходы, кейсы с Rx-препаратами, но и примеры кампаний, в основе которых находятся классические инструменты, которые в силу специфики категории до сих пор являются ключевыми, например, для продвижения ОТС-препаратов.

Бытует мнение, что для продвижения ОТС-препаратов и БАДов можно использовать те же наработки, что и, например, для FMCG категории. Да, частично можно, но далеко не всё, что эффективно для зубной пасты, сработает для антигистаминных препаратов, с учётом ограничений, которых нет в FMCG. И это только маленькая часть сложностей, с которыми сталкиваются фарм-маркетологи.

Миссия кейсбука — систематизировать знания о том, какие подходы и инструменты эффективны для фармацевтической категории, какие методы работы с «особенной» аудиторией принесут результат, и как сделать успешную кампанию в условиях жестких законодательных ограничений.

Несмотря на то, что проект запустился недавно, комитет планирует его развивать и совершенствовать. Мы приглашаем к участию всех представителей индустрии, имеющих возможность поделиться эффективными практиками.

Материал, представленный в кейсбуке, будет обновляться по мере предоставления агентствами информации о реализованных кампаниях. Он будет актуален для всех, кто уже работает с данной категорией или планирует начать, а также для представителей маркетинга фармкомпаний, отмечают представители ассоциации.

Кроме того, эксперты комитета АКАР по фарм-коммуникациям приглашают к сотрудничеству агентства, которые работают с продвижением лекарственных средств, чтобы совместными усилиями развивать эту сферу, делая её прозрачнее для рекламодателей.

Партнёрский материал
АКАР TWIGA BBDO Кислород OMD Media Direction MullenLowe Media Direction Digital кейсбук PHD Media MedInform AVM Weare
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