Правительство рассмотрит законопроект о блокировке опасных товаров на кассах

В правительстве рассмотрят законопроект о введении автоматической блокировки фальсифицированных товаров на кассах. Инициативу подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В кабмине подтвердили изданию, что обращение поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

«В России создана глобальная система контроля за качеством товаров, которая с помощью маркировки позволяет мгновенно по всей стране блокировать ту или иную фальсифицированную продукцию. Но пока даже если Роспотребнадзор выявил опасную для здоровья продукцию, он должен сначала вынести производителю предупреждение, дать время на исправление», — пояснил Сергей Лисовский.

По его словам, за этот период некачественная продукция может попасть к покупателю.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что супермаркеты сети «Светофор» стали площадкой для сбыта фальсификата. Сотрудники территориального управления продолжают мониторинг продукции животного происхождения в этих магазинах. Небезопасные товары уже были утилизированы, возбужден ряд административных дел и выданы предупреждения о недопустимости нарушений санитарных норм.

В начале апреля «Светофор» подал иск к Россельхознадзору из-за заявления ведомства. Глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе Елена Захаренко отметила, что в компании считают заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим права торговой сети.