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25.10.2019 в 18:00

Facebook тестирует вкладку с новостями

В Facebook News будут новости, лицензированные СМИ

Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, сообщается в блоге компании.

Новостные статьи будут по-прежнему появляться в основной ленте, а специальная вкладка ориентированна на журналистику. В ней появляются отобранные новости, тематические разделы (бизнес, развлечения, здоровье, наука и техника, спорт) и подписки. Последний раздел будет платным. Также в Facebook News будут доступны местные репортажи.

С соцсетью сотрудничают The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today, Buzzfeed, Fox, Business Insider и CNBC. Издания, представленные в разделе, должны будут соответствовать принципам Facebook.

Ранее сообщалось, что Facebook обратился к новостным каналам, включая ABC News, Dow Jones, The Washington Post и Bloomberg, предложив им лицензировать контент для вкладки новостей. Соцсеть готова была платить СМИ по $3 млн в год за публикации.

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