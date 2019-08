Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикации в своей соцсети

Американская компания Facebook предлагает по три миллиона долларов в год телеведущим СМИ США за лицензию на размещение их контента в новой вкладке соцсети, сообщает The Wall Street Journal.

Предполагается, что вкладка новостей в социальной сети появится уже предстоящей осенью. Facebook предложила партнёрство некоторым крупным компаниям, в том числе The Walt Disney Company, The Washington Post, Bloomberg телекомпании ABC, и компании Dow Jones, дочернем предприятии The Wall Street Journal. Каждая лицензия действует три года.

Facebook готова предоставить этим СМИ свободу в выборе способа размещения контента. В первом случае предусмотрено прямое размещение статьи в соцсети, а во втором — размещение только заголовка, при открытии которого происходит автоматический переход по ссылке на сайт издания.

Напомним, соцсеть уже давно борется с распространением фейковых новостей и выступает за качественные новости на своей платформе. Для отсева ненадлежащего контента создан специальный независимый орган, который наказывает пользователей, нарушивших правила и удаляет так называемый пограничный контент, например публикации от скандальных политических групп, фейковых рекламодателей и др.