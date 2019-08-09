Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.08.2019 в 13:55

Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикации в своей соцсети

Новостная вкладка появится в социальной сети уже осенью

Depositphotos

Американская компания Facebook предлагает по три миллиона долларов в год телеведущим СМИ США за лицензию на размещение их контента в новой вкладке соцсети, сообщает The Wall Street Journal.

Предполагается, что вкладка новостей в социальной сети появится уже предстоящей осенью. Facebook предложила партнёрство некоторым крупным компаниям, в том числе The Walt Disney Company, The Washington Post, Bloomberg телекомпании ABC, и компании Dow Jones, дочернем предприятии The Wall Street Journal. Каждая лицензия действует три года.

Facebook готова предоставить этим СМИ свободу в выборе способа размещения контента. В первом случае предусмотрено прямое размещение статьи в соцсети, а во втором — размещение только заголовка, при открытии которого происходит автоматический переход по ссылке на сайт издания.

Напомним, соцсеть уже давно борется с распространением фейковых новостей и выступает за качественные новости на своей платформе. Для отсева ненадлежащего контента создан специальный независимый орган, который наказывает пользователей, нарушивших правила и удаляет так называемый пограничный контент, например публикации от скандальных политических групп, фейковых рекламодателей и др.

Facebook СМИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.