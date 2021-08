Facebook раскрыла данные о самом просматриваемом контенте после резонанса в СМИ

На прошлой неделе Facebook опубликовала отчет о самом просматриваемом контенте за второй квартал 2021 года. При этом аналогичный отчет за первый квартал компания отложила. По сообщению The New York Times, самым просматриваемым по итогам периода материалом стала публикация с заголовком: «A healthy doctor died two weeks after getting a COVID-19 vaccine; CDC is investigating why» («Здоровый доктор умер через две недели после вакцинации от COVID-19; CDC выясняет почему»).

Ссылку просмотрели почти 54 млн аккаунтов Facebook в США. По данным CrowdTangle, аналитической компании, принадлежащей IT-гиганту, 6 из 20 пользователей перешли на нее с публичных страниц Facebook, которые выступают против вакцинации. Несколько месяцев спустя в отчете судмедэксперта говорилось: нет достаточных доказательств, что именно вакцина стала причиной смерти врача. Это сообщение увидело гораздо меньше людей в соцсети.

Отчет Facebook, который получили журналисты издания, отложили во избежание проблем с общественностью. Директор по маркетингу компании Алекс Шульц предлагал опубликовать документ, но позже согласился с рекомендацией коллег.

В прошлом месяце президент Байден обвинил социальные сети, включая Facebook, в «убийстве людей» из-за того, что на площадках распространяются фейки о коронавирусе. Позже Белый дом смягчил заявление, однако Facebook ответила тем, что власти неспособны выполнить поставленные цели в вакцинации и переносят вину на медиа.

Руководство компании также заявило, что агрессивно удаляет дезинформацию о вирусе с начала пандемии. По словам представителей Facebook, в соцсети удалено более 18 млн фейковых материалов.

При этом бывший вице-президент по маркетингу продуктов Facebook Брайан Боланд высказал скептицизм в отношении данных компании: по его словам, Facebook уже давно защищает свои интересы. Боланд считает, что власти должны обеспечить реальную прозрачность данных компаний.

Представитель Facebook ответил СМИ и выложил ссылку на отчет в своем Twitter. Документ подтверждает, что именно статья об умершем враче заняла первое место по просмотрам пользователей соцсети.

Энди Стоун заявил, что компания задержала выход отчета, так как хотела внести в систему ключевые исправления.

Ранее соцсеть удалила 65 аккаунтов в своей соцсети и 243 аккаунта в Instagram — страницы распространяли информацию о вреде зарубежных вакцин от COVID-19: Pfizer и AstraZeneca.