Facebook усиливает алгоритмы отбора ненадлежащего контента

Социальная сеть Facebook анонсировала очередное изменение алгоритмов поиска ненадлежащего контента. Теперь пользователи будут видеть меньше контента, нарушающего правила платформы, сообщается в блоге соцсети.

Для отсева ненадлежащего контента создан специальный независимый орган, который будет рассматривать жалобы и наказывать пользователей, нарушивших правила соцсети. Речь идет о контенте, содержащем дезинформацию, пропаганду вражды и насилия, кликбейт, травлю и т. п.

Кроме того, новые инструменты помогут значительно снизить охват так называемого пограничного контента, например публикации от скандальных политических групп, фейковых рекламодателей и др. Такой контент грубо не нарушает правила соцсети, но считается провокационным.

«Новые инструменты пока находятся на стадии разработки. Но, начиная с сегодняшнего дня, мы будем выбирать состав рабочей группы, а также продумаем, как сделать этих участников независимыми, но в то же время приверженными принципам Facebook, как люди смогут обращаться в этот орган, а также как будут отбираться жалобы для рассмотрения среди миллионов запросов», — сообщил Марк Цукерберг.