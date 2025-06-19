Faberlic и Royal barber названы лучшими производителями парфюмерии

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по 2024 год выросла на 10 п.п. и сейчас занимает 20% рынка, пишет «РИА Новости».

Он отметил, что производство духов и туалетной воды в России в прошлом году составило 6,9 тысяч тонн, что на 17% выше показателя 2023 года и на 41% уровня 2022 года. Среди топ-5 брендов парфюмерии он выделил Faberlic, Royal barber, ⁠Equivalent, ⁠Brocard и Sergio Nero.

В мае прошлого года импорт парфюмерной продукции в Россию снизился на 33,8% в годовом выражении, до 3,83 млн флаконов. В основном в Россию везут парфюмерную продукцию, произведенную в Великобритании и странах Евросоюза.