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19.06.2025 в 06:10

Faberlic и Royal barber названы лучшими производителями парфюмерии

Доля отечественных парфюмеров увеличилась до 20% на рынке

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по 2024 год выросла на 10 п.п. и сейчас занимает 20% рынка, пишет «РИА Новости».

Он отметил, что производство духов и туалетной воды в России в прошлом году составило 6,9 тысяч тонн, что на 17% выше показателя 2023 года и на 41% уровня 2022 года. Среди топ-5 брендов парфюмерии он выделил Faberlic, Royal barber, ⁠Equivalent, ⁠Brocard и Sergio Nero.

В мае прошлого года импорт парфюмерной продукции в Россию снизился на 33,8% в годовом выражении, до 3,83 млн флаконов. В основном в Россию везут парфюмерную продукцию, произведенную в Великобритании и странах Евросоюза.

Faberlic
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