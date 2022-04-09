Евросоюз ввёл санкции против руководителей ВГТРК и ТАСС

В рамках пятого пакета санкций Евросоюз ввёл (.pdf) ограничительные меры против 217 бизнесменов, политиков и журналистов из России, ДНР и ЛНР, а также против 18 юридических лиц. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.
Под санкции ЕС попали «высокопоставленные кремлевские чиновники, бизнесмены — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сторонники дезинформации, манипулирования информацией, систематического распространения ложной информации Кремля о ситуации на Украине», отмечают авторы документа.
Среди руководителей российских СМИ в санкционные списки попали:
- генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев;
- главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев;
- генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов;
- генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич;
- главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Среди других бизнесменов:
- глава Сбербанка Герман Греф;
- предприниматель Саид Керимов;
- генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов;
- представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков;
- президент концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев;
- владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;
- председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь;
- заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.
Также под ограничения попали члены семей уже находящихся в списках лиц «ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС». В документе говорится, что они — «дочери президента Путина».
Помимо этого, ЕС ввела санкции против председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова, председателя правительства ДНР Александра Ананченко, министров двух республик и членов Народного совета ДНР.
В четверг, 7 апреля, власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и «Альфа-банка». Ограничения предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний США на ведение бизнеса с этими российскими организациями.