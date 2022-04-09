Евросоюз ввёл санкции против руководителей ВГТРК и ТАСС

В рамках пятого пакета санкций Евросоюз ввёл (.pdf) ограничительные меры против 217 бизнесменов, политиков и журналистов из России, ДНР и ЛНР, а также против 18 юридических лиц. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Под санкции ЕС попали «высокопоставленные кремлевские чиновники, бизнесмены — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сторонники дезинформации, манипулирования информацией, систематического распространения ложной информации Кремля о ситуации на Украине», отмечают авторы документа.

Среди руководителей российских СМИ в санкционные списки попали:

генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев;

главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев;

генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов;

генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич;

главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Среди других бизнесменов:

глава Сбербанка Герман Греф;

предприниматель Саид Керимов;

генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов;

представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков;

президент концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев;

владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;

председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь;

заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.

Также под ограничения попали члены семей уже находящихся в списках лиц «ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС». В документе говорится, что они — «дочери президента Путина».

Помимо этого, ЕС ввела санкции против председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова, председателя правительства ДНР Александра Ананченко, министров двух республик и членов Народного совета ДНР.

В четверг, 7 апреля, власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и «Альфа-банка». Ограничения предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний США на ведение бизнеса с этими российскими организациями.