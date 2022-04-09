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18+
09.04.2022 в 14:00

Евросоюз ввёл санкции против руководителей ВГТРК и ТАСС

Всего в санкционный список попади 217 бизнесменов, политиков и журналистов

В рамках пятого пакета санкций Евросоюз ввёл (.pdf) ограничительные меры против 217 бизнесменов, политиков и журналистов из России, ДНР и ЛНР, а также против 18 юридических лиц. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Под санкции ЕС попали «высокопоставленные кремлевские чиновники, бизнесмены — Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сторонники дезинформации, манипулирования информацией, систематического распространения ложной информации Кремля о ситуации на Украине», отмечают авторы документа.

Среди руководителей российских СМИ в санкционные списки попали:

  • генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев;
  • главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев;
  • генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов;
  • генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич;
  • главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Среди других бизнесменов:

  • глава Сбербанка Герман Греф;
  • предприниматель Саид Керимов;
  • генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов;
  • представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков;
  • президент концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев;
  • владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;
  • председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь;
  • заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.

Также под ограничения попали члены семей уже находящихся в списках лиц «ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС». В документе говорится, что они — «дочери президента Путина».

Помимо этого, ЕС ввела санкции против председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова, председателя правительства ДНР Александра Ананченко, министров двух республик и членов Народного совета ДНР.

В четверг, 7 апреля, власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и «Альфа-банка». Ограничения предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний США на ведение бизнеса с этими российскими организациями.

Санкции
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