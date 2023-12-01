Аудитория радиостанций «Европейской медиагруппы» превысила 19 млн слушателей ежедневно

« Европейская медиагруппа ЕМГ » сохраняет лидерство на протяжении 13 лет. Согласно актуальным данным Mediascope, совокупная аудитория радиостанций ЕМГ — более 19 миллионов слушателей ежедневно и более 37 миллионов еженедельно, что составляет самую большую долю рынка по аудитории — 24,4%.

Три радиостанции ЕМГ, «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM», заняли все позиции в топ-3 по доле рынка по аудитории, а также традиционно вошли в топ-5 национальных станций по ежедневной и еженедельной аудитории в России. Об этом сообщают в компании по данным Mediascope.

Самой популярной радиостанцией страны стало «Дорожное радио». По результатам свежих исследований, проводившихся среди жителей городов с населением свыше 100 000 человек, «Дорожное радио» ежедневно выбирают более 8 000 000 слушателей, а каждую неделю — более 20 000 000 россиян.

В текущем году радиостанции холдинга продолжили успешную региональную экспансию. «Калина Красная» вышла на федеральный уровень, начав вещание в Москве, и расширила сеть до 13 городов. Уверенный рост показало «Радио 7 на семи холмах»: в 2023-м музыку на все времена услышали в Алуште, Геническе, Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе, Омске, Протвино, Серпухове и Сочи. Не отстаёт и «Новое Радио», чья сеть на данный момент насчитывает 205 пунктов установки передатчиков. В 2023 году станция запустилась ещё в 18 городах. Суперхиты и суперновинки звучат не только в России, но и в других странах, в том числе в Таиланде и Таджикистане.

Внеэфирная активность станций вернулась к допандемийному уровню. Всего за 2023 год было проведено 47 мероприятий разной направленности, включающих экспедиции и путешествия вместе со слушателями, клубные шоу и масштабные стадионные опенэйры, фестивали, мастер-классы, кинопремьеры, и музыкальные премии. Большое значение для ЕМГ как для компании-локомотива рынка имеет поддержка социально значимых просветительских проектов, таких как празднование «Дня молодёжи» в городах России, генеральным музыкальным партнёром которого стало «Новое Радио», и фестиваль патриотической песни «Большой Донбасс», прошедший при участии «Калины Красной».

Стремительно растёт присутствие радиостанций «Европейской медиагруппы» в диджитал-среде. Аудитория «Нового Радио» на YouTube увеличилась за 2023 год на 62%, а «Дорожного радио» — почти в десять раз. Не отстают и другие станции: количество посетителей сайта «Радио 7» после масштабного ребрендинга выросло на 20%, а читателей «Европы Плюс» в Telegram — на 56%.

Роман Емельянов, генеральный директор радиохолдинга ЕМГ: «Все станции ЕМГ показывают рост — национальной сети вещания, количества и качества новых эфирных и внеэфирных проектов, и, конечно, повышенный интерес слушателей и рекламодателей. Пройдя вместе со всей отраслью череду кризисов, мы смотрим вперёд с обоснованным оптимизмом. Всё это стало возможным благодаря таланту и высочайшему профессионализму коллектива, а также продуманной долгосрочной стратегии. Благодарю сотрудников за очередной успешный год, ваши результаты вновь задают высокую планку отечественной индустрии».

Актуальная информация о деятельности «Европейской медиагруппы» и входящих в неё радиостанций доступна на сайте радиохолдинга, сообществе ВКонтакте и Telegram-канале.