«Европейская медиагруппа» — лидер российского рынка радиовещания

Согласно опубликованным в мае 2025-го данным исследований Mediascope, каждый день на эфир форматов ЕМГ настраивается 17,4 млн человек. Еженедельная аудитория холдинга составляет 34,6 млн — более половины жителей крупных городов России старше 12 лет. По доле рынка по аудитории «Европейская медиагруппа» также держит первенство на национальном рынке — она составляет 23,7%*.

«Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» традиционно вошли в топ-5 отечественных радиостанций по всем ключевым медиапоказателям, а «Европа Плюс» является самой популярной станцией России, лидируя по ежедневной аудитории и доле рынка*.

На протяжении десяти лет «Дорожное радио», «Европа Плюс» и «Ретро FM» занимают весь пьедестал радиоиндустрии по ежедневной аудитории в Северной столице. А радиостанция с исконно петербургским стилем — «Эльдорадио» — по доле рынка по аудитории находится на четвертом месте среди всех музыкальных станций Петербурга — сразу после «Большой тройки» ЕМГ***.

Неизменно уверенно чувствуют себя и другие форматы ЕМГ — станция с самой богатой коллекцией лучших хитов мировой музыки «Радио 7 на семи холмах» звучит в ритме жизни мегаполиса и рассказывает слушателям о самых интересных культурных событиях в стране и мире, первая российская хип-хоп-радиостанция STUDIO 21 поддерживает концерты актуальных молодёжных артистов и формирует урбан-культуру страны, а станция музыки русской души «Калина Красная» радует аудиторию теплой и ламповой атмосферой, композициями культовых бардов и перспективных авторов и исполнителей.

Лидирующий радиохолдинг страны продолжает экспансию в диджитал-пространстве. Суммарные охваты активов ЕМГ в соцсетях за год выросли на 20% и превысили 300 млн. Первенство держит «Новое Радио» — плюс 32%. Telegram-канал станции суперхитов и суперновинок — самый популярный в России и Европе.

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»: Мы ценим доверие десятков миллионов радиослушателей. Их любовь — результат творческого поиска музыкальных редакций наших станций, профессионализма и стратегического мышления команды холдинга, напряженной ежедневной работы всех моих коллег. У лидера индустрии есть только одна дорога — вперед, к новым горизонтам!

*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, октябрь 2024 г. — март 2025 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. 12+.

**Mediascope, Radio Index — Санкт-Петербург, январь-март 2015−2024, апрель-июнь 2015−2022, апрель-июнь 2024, июнь-сентябрь 2015−2019, июль-сентябрь 2021−2024, октябрь-декабрь 2015−2021, октябрь-декабрь 2023−2024, население 25−59, Daily Reach.

***Mediascope, Radio Index — Санкт-Петербург, январь-март 2025 г., Daily Reach, AQH Share. Население 12+.