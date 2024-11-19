«Европейская медиагруппа» подтвердила статус лидера радиоиндустрии

Согласно актуальным данным Mediascope Radio Index каждый день на эфир станций «Европейской медиагруппы» в России настраивается 18,1 млн радиослушателей, а совокупная еженедельная аудитория составляет более половины всего населения крупных городов страны старше 12 лет. При этом доля рынка холдинга по аудитории составляет 24.1%. «Европейская медиагруппа» рассказала Sostav, как ей удается удерживать звание лидера на рынке радио в России.

Лидерство в рейтингах

Сразу три формата «Европейской медиагруппы» — «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» — традиционно вошли в топ-5 национальных станций по всем ключевым измеряемым параметрам, а согласно исследованию Mediascope Radio Index, по доле рынка по аудитории «Большая тройка» заняла весь пьедестал.

«Европа Плюс» традиционно остается самой узнаваемой радиостанцией в Москве, в то время как «Дорожное радио» — станция № 1 в России по ежедневной аудитории. Убедительный рост показывают и другие станции «Европейской медиагруппы». Так, «Радио 7 на семи холмах» и STUDIO 21 входят в топ-3 радиостанций, чья ежедневная аудитория выросла по отношению к предыдущей волне исследований Mediascope Radio Index.

Мультимедийные и внеэфирные проекты ЕМГ

Успех политики мультимедиатизации подтверждают данные о внеэфирных и диджитал-проектах радиостанций. За год «Европейская медиагруппа» уже провела и ещё проведёт до конца 2024-го свыше 80 различных мероприятий — спортивных, музыкальных, благотворительных, просветительских — на крупнейших площадках по всей стране. Трансляции Народной премии «Звёзды Дорожного радио», международного фестиваля «Легенды Ретро FM», юбилейного шоу «Ретро FM 20 лет» и церемонии «Новое Радио AWARDS» в прайм-тайме на ТВ показали высочайшие рейтинги. Уникальные по своей концепции аутдор-проекты приковали внимание миллионов жителей мегаполисов, а узнать больше о проектах «Европейской медиагруппы» можно на ее сайте.

Рост диджитал-аудитории и популярность онлайн-платформ

В цифровой среде проекты холдинга-локомотива индустрии также демонстрируют стремительный рост. За год суммарные охваты контента радиостанций ЕМГ в социальных сетях выросли на 54% и в октябре 2024-го превысили 100 млн в месяц. Telegram-канал «Нового Радио» достиг отметки в 192 тыс. подписчиков, уверенно держа первенство по вовлечению среди всех отечественных радиостанций, представленных на платформе. Значительно увеличилось и количество радиослушателей, выбирающих подключаться к эфиру в онлайне — за год на 17,6%. Диджитал-площадки являются эффективным инструментом «омоложения» аудитории. Средний возраст слушателя форматов ЕМГ стабильно держится ниже планки среднего возраста жителя России.