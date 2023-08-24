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18+
24.08.2023 в 13:36

Алексея Митрюшина избрали на пост председателя правления Союза операторов наружной рекламы

Ранее этот пост занимала Евгения Волгина из Gallery

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Алексей Митрюшин

Управляющего партнёра группы компаний «Восток-Медиа» Алексея Митрюшина выбрали председателем правления Союза операторов наружной рекламы (СОНР) на три года, объявили на собрании членов СОНР. Его кандидатура была избрана по итогам голосования членов организации.

В 2001 — 2011 годах Митрюшин работал на руководящих позициях в ряде молодежных и общественных движений. С 2004 по 2011 год был учредителем и управляющим партнёром BTL-агентства. В 2016−2017 годах исполнял обязанности заместителя руководителя администрации Можайского района, советника заместителя губернатора Московской области.

До сегодняшнего дня должность председателя правления в СОНР занимала директор юридического департамента цифрового оператора наружной рекламы Gallery Евгения Волгина. До этого она была президентом СОНР. На этом посту в феврале 2023 года её сменил Дмитрий Стрельников.

Евгения Волгина

Союз операторов наружной рекламы был создан в августе 2022 года как противовес законопроекту о едином операторе наружной рекламы и классифайдов, который Госдума отклонила осенью 2022 года. Его основал ряд операторов наружной рекламы: «РИМ», Gallery, «Реклама-Центр», «Восток-Медиа», «Дизайнмастер», «ДРИМ», «Постер», Sunlight Outdoor и ГК «Мособлреклама».

Gallery СОНР митрюшин волгина
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