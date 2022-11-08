Госдума отклонила законопроект о едином операторе DOOH

Госдума отклонила поправки в федеральный закон «О рекламе», касающиеся создания единого оператора цифровой наружной рекламы и электронных объявлений, говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты отклонили законопроект о едином операторе DOOH, принятый в первом чтении 15 июля 2022 года. Тогда в него намеревались внести поправки до 15 августа, однако в дальнейшем сроки предоставления поправок переносили три раза. Последний раз крайний срок установили на 1 ноября 2022 года, но в итоге поправки так и не были опубликованы. Вместо этого в понедельник, 7 ноября, Совет Госдумы рекомендовал проект к отклонению. А на заседании 8 ноября депутаты единогласно проголосовали за такое решение.

Проект был разработан заместителем председателя комитета по экономической политике Госдумы Артёмом Кирьяновым. Главной задачей потенциального единого оператора стал бы контроль за контентом, выходящим на цифровых билбордах и онлайн-досках частных объявлений. По словам Кирьянова, инициатива должна была навести порядок на рынке наружной рекламы, вывести индустрию из серой зоны и легализовать всех её участников, в первую очередь в регионах.