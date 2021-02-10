Как научить детей финансовой грамотности и набрать 1,7 млн просмотров: кейс «СберKids»

Команды сейлз-хауса «Эверест», «СберМаркетинга», телеканала СТС Kids и YouTube-канала «НаучПок» рассказали о совместном трансмедийном образовательном проекте для Сбербанка, объясняющем основы финансовой грамотности для детей и родителей.

Продукт клиента

Современный ребенок с раннего возраста интересуется деньгами и покупками. Сначала он просит 50 руб. на мороженое, а через год уже уговаривает маму с папой проспонсировать покупку гаджета. В этот момент родитель сталкивается с задачей объяснить ребенку, как планировать свой бюджет, правильно распоряжаться деньгами и откладывать на крупные покупки.

Детская карта «СберKids» при помощи уроков финансовой грамотности и тестов учит ребенка обращаться с деньгами. А для родителя создана функция контроля детского счета: можно устанавливать лимит на определенный временной период и получать уведомления об операциях с карты.

Задача

Перед «Эверестом» стояла задача не просто прорекламировать детскую карту «СберKids», но и сделать познавательный и полезный контент для детей и их родителей. Нужно было в доступном, легком для восприятия формате объяснить основы финансовой грамотности, а также передать зрителям основные характеристики и преимущества карты «СберKids».

Решение

С учетом всех особенностей аудитории и характеристик продукта «Эверест», «НаучПок» и СТС Kids разработали сценарий четырех выпусков шоу, которое органично вписалось и в программную сетку канала СТС Kids, и на канал «НаучПок».

«Все про деньги»: первый выпуск — о том, откуда появились деньги и почему в их создании возникла необходимость. Он описывает историю эволюции от товарных денег до виртуальных банковских карт.

«Как работают банковские карты?»: доступным простым языком объясняется, что значат цифры на пластиковых картах, какие существуют платежные системы и как работают технологии, при помощи которых мы можем оплатить товар, просто приложив телефон к терминалу.

«Почему копилки делают в форме свиней?» — зрители узнают, почему именно это животное ассоциируется с накоплением и при чем тут глиняные горшки, а также много интересного о том, как правильно копить деньги и почему не у всех это получается.

«Нужны ли детям карманные деньги?» — в выпуске показаны разные подходы к этому вопросу в зависимости от страны. Как учить ребенка правильно распоряжаться личными финансами?

В формате рисованной анимации доступно объяснены важнейшие вопросы базовой финансовой грамотности и управления деньгами. Ролики выходили на YouTube-канале «НаучПок», в аккаунте «НаучПок» в ВК, а также в эфире телеканала СТС Kids.

Результаты

Эфирные выпуски собрали семейную аудиторию канала и главных клиентов «СберKids» — детей в возрасте 6−12 лет, которые уже сейчас активно пользуются цифровым пространством. Так размещение контента на разных платформах помогло охватить как можно большую аудиторию — в digital количество просмотров достигло отметки в более чем 1,7 млн.

Антон Савельев, руководитель управления разработки и реализации трансмедийных проектов сейлз-хауса «Эверест»:



«НаучПок» — уникальный проект, который за несколько лет стал самым популярным научно-развлекательным каналом в российском YouTube. Секрет успеха — умение рассказать просто о сложном. Поэтому образовательную задачу, которую ставил перед собой «Сбер», мы смогли решить как нельзя лучше. Команда «Эвереста» не только создала брендированный контент, но и обеспечила его максимальную дистрибуцию во всех средах — и в digital, и в ТВ-эфир. Такие комплексные решения — наша специализация.

Лев Макаров, генеральный директор телеканала СТС Kids: Мы очень рады быть частью этого интересного проекта, ведь СТС Kids — канал для детей, с которыми занимаются. В том числе и финансовой грамотностью. И отдельно порадовались тому, что такой сильный бренд, как «Сбер», инвестирует в образование детей, хотя я уверен, что этот проект будет полезен и многим взрослым.

Состав творческой группы:

«Эверест»:

Антон Савельев — руководитель управления разработки и реализации трансмедийных проектов

Мария Голубок — старший продюсер трансмедийных проектов

Виталий Добромильский — старший менеджер по продажам

Анна Кудряшова — заместитель директора департамента по продажам интернет-рекламы

Анна Беляева — старший менеджер по работе с клиентами



«СберМаркетинг», Сбербанк:

Ирина Конкина — менеджер продукта «СберKids», департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Валерия Клинникова, руководитель направления спецпроектов, департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Мария Паламарчук — менеджер спецпроектов департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Анастасия Дрожаченко — старший менеджер интегрированных проектов «СберМаркетинга»

Полина Комбачева — старший менеджер интегрированных проектов «СберМаркетинга»

Юлия Дряхлова — руководитель направления маркетинга сегмента дети департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

«НаучПок»:



Дарья Никулова — главный редактор

СТС Kids:



Лев Макаров — генеральный директор

Елена Суханова программный директор