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18+
05.02.2021 в 05:40

Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев благодаря пятичасовому видео на iPhone

Фильм, снятый одним кадром, прибавил популярности музею в СМИ

Государственный Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Медиалогия».

Лидерами рейтинга по качественному показателю «Медиаиндекс» (присутствие объекта в инфополе) в 2020 году стали Государственный Эрмитаж (405 206,9), Третьяковская галерея (347 591,4) и Музей Победы (295 442).

Среди заметных инфоповодов для петербургского музея стала рекламная кампания Apple «Снято на iPhone». Пятичасовой фильм об Эрмитаже снят одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Третьяковская галерея заняла вторую позицию, главный инфоповод — открытие после долгого перерыва выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

Третье место занял Музей Победы. В ноябре там проходил международный форум «Уроки Нюрнберга». Музей организовал онлайн-показы документальных фильмов-свидетельств о главном трибунале ХХ века — Нюрнбергском процессе. Исследование проводилось с января по декабрь 2020 года на базе СМИ, включающей более 61 тысячи источников.

IPhone Эрмитаж Музей
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