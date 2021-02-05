Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев благодаря пятичасовому видео на iPhone

Государственный Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Медиалогия».

Лидерами рейтинга по качественному показателю «Медиаиндекс» (присутствие объекта в инфополе) в 2020 году стали Государственный Эрмитаж (405 206,9), Третьяковская галерея (347 591,4) и Музей Победы (295 442).

Среди заметных инфоповодов для петербургского музея стала рекламная кампания Apple «Снято на iPhone». Пятичасовой фильм об Эрмитаже снят одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Третьяковская галерея заняла вторую позицию, главный инфоповод — открытие после долгого перерыва выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

Третье место занял Музей Победы. В ноябре там проходил международный форум «Уроки Нюрнберга». Музей организовал онлайн-показы документальных фильмов-свидетельств о главном трибунале ХХ века — Нюрнбергском процессе. Исследование проводилось с января по декабрь 2020 года на базе СМИ, включающей более 61 тысячи источников.