ErichKrause, «Маркетинг для бизнеса» и «Карусель»: как реализовать нескучное спонсорство

Агентство «Маркетинг для бизнеса» совместно с телеканалом «Карусель» реализовали стратегию продвижения бренда ErichKrause. Целью было заставить продукты ErichKrause говорить языком сказки, стать героями детской фантазии и вдохновлять малышей на творческие эксперименты. Об этапах, реализации и результатах проекта, Sostav рассказала команда «Маркетинга для бизнеса».

Идея

Помните мультфильм с песенкой «В коробке с карандашами»? Там, говорят, горы и океаны, гномы и великаны… И далее по тексту. Звучит волшебно, а ведь даже пресловутыми карандашами заинтересовать ребенка непросто. Тем более — конкретным брендом. Ведь если человек берет в руки, скажем, пластилин, он не просто лепит фигурки, он создает мир. Творчество для детей — это не процесс, а приключение.

Обычные пластилин и краски сами по себе — просто материалы. Им нужна история — героем такой истории «Маркетинг для Бизнеса» и ТК «Карусель» сделали бренд ErichKrause с серией продукции Jolly Friends — забавными «монстриками» в программе «Семья на Ура!».

Реклама всегда что-то продает — и в какой-то момент это уже раздражает: не то глупостью, не то упрямством. «Купи пластилин», «купи фломастеры», «купи карандаши» — занудство (внутренний ребенок против). Хорошо, что ТВ-спонсорство работает иначе. Оно в нашей паре — тот самый прикольный взрослый, который говорит: «Дружок, а представь, что ты — великий Микеланджело, для которого пластилин — инструмент творца».

Реализация

ТВ-спонсорство — портал в мир пластилиновых приключений

Дети точно не ждут рекламных пауз, они ждут впечатлений. Бренд ErichKrause встроил себя в историю, которой хочется подражать. В программе «Семья на Ура!» на телеканале «Карусель» персонажи Jolly Friends ожили в своем уникальном мире. Это были оригинальные монстрики, эксклюзивная разработка маскотов, которые «оживали». Они стали полноценными героями программы «Семьи на Ура!» наравне с Туттой и ее детьми. Им помогли:

Творческие сцены. Ведущие лепили монстриков из пластилина, рисовали их акварелью и рассказывали их истории.

Устные объявления. Без шаблонных слоганов и рекламных пауз. Ведущие просто рассказывали о Jolly Friends как о чем-то, что естественно вписывается в их разговор. Обычная коробка с материалами превращалась в ту самую коробку с волшебным миром внутри, про которую не скучно рассказать историю.

Анонсы конкурса. Мы запустили конкурс «Веселая жизнь монстриков Jolly Friends». Дети увидели, что их работы могут попасть на ТВ — и это мотивировало.

Онлайн-конкурс

Допустим, ребенок и его родители увидели то, как оживает продукт в телевизионной спонсорской интеграции. Но чтобы дети не просто смотрели, а были вовлечены (приставали к родителям «Мам-пап, я тоже хочу также!»), мы запустили конкурс «Веселая жизнь монстриков Jolly Friends от ErichKrause».

Условия были следующие:

придумать историю о монстриках;

слепить их или нарисовать;

сфотографировать работу и отправить на сайт телеканала «Карусель».

Призы были не просто подарками, а признанием талантов маленьких творцов: победителя показали в эфире программы «Семья на Ура!», а сама работа стала частью шоу.

О конкурсе рассказывали:

на сайте телеканала «Карусель»;

в соцсетях канала;

в эфире через устные объявления и рекламный ролик с брендированной заставкой;

каждый контакт напоминал не о товаре, а о возможности стать героем собственной истории.

Результаты

Эфир

Охват ТВ-спонсорства: 17,3 млн человек среди взрослой аудитории и 7,35 млн среди детей от 4 до 12 лет.

Охват среди мам с детьми: 31% целевой аудитории, что составило 5,45 млн человек.

Диджитал

3 520 творческих работ.

698 тыс. просмотров страниц конкурса.

789 тыс. показов баннеров на сайте канала.

Кристина Кузнецова, директор по маркетингу компании Erich Krause: Рекламная кампания ErichKrause на телеканале «Карусель» в программе «Семья на Ура!» стала для нас настоящим успехом и превзошла наши ожидания. За три месяца, с октября по декабрь 2024 года мы не только значительно повысили узнаваемость коллекции товаров для творчества Jolly Friends, но и отметили заметный рост интереса к бренду ErichKrause в целом. Особенно хочется отметить ноябрьский онлайн-конкурс, который стал настоящим вирусным хитом среди детей и их родителей. Почти 3 500 конкурсных работ — это впечатляющий результат, который свидетельствует о высокой вовлеченности аудитории и эффективности выбранной коммуникационной стратегии. Этот показатель стал одним из самых высоких для проектов подобного формата на «Карусели», что высоко оценили и наши партнеры на телеканале. В период рекламной кампании мы зафиксировали двузначный рост продаж коллекции Jolly Friends, при этом пик активности пришелся на ноябрь, когда проводился конкурс. Также мы отметили увеличение числа обращений от наших B2B-клиентов и заметное увеличение упоминаний о Jolly Friends в интернете. Кампания на «Карусели» в программе «Семья на Ура!» стала ярким примером для эффективного использования телевизионной платформы для коммуникации с целевой аудиторией. Интеграция в популярный семейный контент позволила нам не только достичь высоких бизнес-показателей, но и укрепить эмоциональную связь с потребителями, что особенно важно для бренда ErichKrause, работающего в детском сегменте.