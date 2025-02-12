ERA Capital инвестирует 1,5 млрд рублей в разработчика IoT-решений Rubetek

Инвестиционная компания ERA Capital инвестировала 1,5 млрд руб. в российского разработчика решений для интернета вещей (IoT) Rubetek. Среди продуктов компании — системы для цифровых зданий, умные домофоны, контроль доступа и видеонаблюдение. Благодаря вложениям Rubetek планирует расширить производство, усилить локализацию и увеличить присутствие в регионах России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сделка стала первой для ERA Capital в сегменте IoT. По ее итогам компания получит 45% в АО «Рубитек Холдинг», столько же будет у гендиректора АО Антона Мальцева, а 10% сохранит «Основа Капитал».

Рынок IoT в России растет. По данным Ассоциации интернета вещей, его объем в 2024 году составил 181 млрд руб., а одним из драйверов развития становится интеграция умных устройств на этапе строительства новостроек.

ООО «Ера Капитал» было зарегистрировано в 2019 году. 100% компании принадлежат Екатерине Лапшиной. Ранее она возглавила фонд Marsfield Capital, управляющий активами Telconet Capital. Позже Лапшина выкупила у Telconet онлайн-кинотеатр Okko и ряд других активов. В 2018 году Okko вошел в Rambler Group, и Екатерина через ERA Capital обменяла актив на миноритарную долю в группе (7%), затем ее выкупил Rambler.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ERA Capital в 2023 году составила 217,7 млн руб., чистая прибыль — более 170 млн руб.

Rubetek ранее входил в структуры ГК ПИК. В 2019-м компания запустила производство решений в Орле на собственном предприятии. В 2021 году Rubetek подписал соглашение с администрацией Орловской области о строительстве второго завода на 15 тыс. кв. м при инвестициях в 6,1 млрд руб.