06.11.2025 в 12:50

Epic Games и Google урегулировали судебную тяжбу из-за Google Play

Стороны достигли мирового соглашения

Разработчик и издатель видеоигр и программного обеспечения Epic Games и корпорация Google урегулировали пятилетнюю судебную тяжбу из-за магазина приложений Google Play. Стороны достигли «всеобъемлющего соглашения», пишет The Guardian.

По заявлению компаний, мировое соглашение «позволит отложить споры в сторону, сделав Android более привлекательной и конкурентоспособной платформой для пользователей и разработчиков».

Разбирательство длилось с 2020 года из-за того, что Google удалила игру Fortnite, разработанную Epic Games, из Google Play.

В октябре 2024 года Окружной суд Калифорнии постановил, что в течение ближайших трех лет Google Play должен стать открытым для других магазинов приложений. Корпорация обязана предоставить полный доступ сторонним магазинам к своему каталогу приложений.

В августе 2025 года Окружной суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию Google на решение нижестоящей инстанции по делу против Epic Games.

Конкретные условия мирового соглашения Epic Games и Google остаются в тайне и должны быть одобрены окружным судьей США Джеймсом Донато. Слушание назначено на 6 ноября. В компаниях заявили, что соглашение во многом соответствует решению суда от октября 2024 года.

