В России хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

В Госдуму внесут законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним. Для физических лиц штраф составит до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс. руб. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также спикер нижней палаты парламента напомнил, что в конце ноября Госдума приняла закон, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров. За такое правонарушение предлагается установить штраф для физлиц в размере 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 300 тыс. руб., для юридических — до 600 тыс. руб.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был принят в августе 2024 года, он начнёт действовать с 1 марта 2025 года. Штрафы в документе прописаны не были.

В ноябре законопроект о штрафах до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков детям одобрило правительство.